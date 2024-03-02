Рятувальники ліквідували наслідки ворожих ударів у Харкові та області

У ніч із п'ятниці на суботу російські окупаційні війська завдали удару по Харкову і по селищу Великий Бурлук, повідомляє державна служба з надзвичайних ситуацій у суботу.

Повідомляється, що опівночі внаслідок влучання ворожого БПЛА по житловій інфраструктурі Шевченківського району Харкова сталася пожежа.

"Горіли 3 легкові автомобілі поблизу багатоповерхівки на площі 15 кв.м. Крім того, було пошкоджено гаражі, автомобілі та вибито вікна в поруч розташованих житлових будинках. На місці ліквідації наслідків ворожого удару від ДСНС працювало 15 рятувальників та 2 одиниці техніки. За попередніми даними жертв і постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що удар ворожого БПЛА припав на приватний сектор селища Великий Бурлук Куп'янського району.

"Унаслідок влучання безпілотника зазнав руйнувань житловий будинок, у якому сталася пожежа на площі 80 кв.м. З-під завалів рятувальники вилучили тіло загиблого чоловіка 1947 р.н. На місці події працювало 2 одиниці техніки та 10 співробітників ДСНС", - повідомили в ДСНС.