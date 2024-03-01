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21:41 01.03.2024

Байден схвалив тимчасове фінансування уряду США в березні, щоб уникнути шатдауну

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Байден схвалив тимчасове фінансування уряду США в березні, щоб уникнути шатдауну

Президент США Джо Байден підписав документ про фінансування федеральних агентств, який дасть змогу продовжити їхню роботу в березні, йдеться на сайті Білого дому.

"Закон про подальші додаткові асигнування та інші продовження, 2024", який передбачає асигнування на 2024 фінансовий рік для федеральних агентств на продовження проєктів і заходів, що фінансуються в чотирьох із 12 щорічних законопроєктів про асигнування до 8 березня 2024 року. Для решти восьми законопроєктів про асигнування постійна резолюція передбачає фінансування до 22 березня 2024 року", - ідеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що палата представників Конгресу США схвалила тимчасовий законопроєкт щодо фінансування федерального уряду до початку березня та запобігання частковому закриттю уряду, надіславши його президенту Джо Байдену для остаточного затвердження.

 

 

 

Теги: #сша #президент #уряд #фінансування

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