Події

18:30 01.03.2024

Рютте і Зеленський домовилися прискорити процес постачання Україні F-16

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Рютте і Зеленський домовилися прискорити процес постачання Україні F-16

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте і президент України Володимир Зеленський домовилися про прискорення процесу постачання в Україну західних винищувачів F-16.

"Щодо F-16: ми йдемо за графіком. Це означає, що пізніше цього року вони будуть на українському небі", - заявив він на пресконференції із Зеленським у Харкові.

Водночас, за словами Рютте, "ще багато чого потрібно зробити, і одна з речей, щодо якої ми погодилися сьогодні, - це прискорити цей процес у тому сенсі, що нам потрібно переконатися, що не буде жодних перешкод, які зможуть спричинити затримки".

"Ми обговорили можливості - як саме прискорити цей процес. Тому ми попросимо наші міністерства оборони попрацювати над цим разом із нашими партнерами, такими як Норвегія, Бельгія та іншими країнами, що входять до коаліції F-16. Тому що Україна потребує цієї переваги в повітрі так швидко, як необхідно", - сказав він.

Теги: #рютте #зеленський #f_16

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