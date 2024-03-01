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16:26 01.03.2024

ДБР викрило посадовця виконавчої служби у Вінницькій області на хабарництві за зняття арешту з майна боржників

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ДБР викрило посадовця виконавчої служби у Вінницькій області на хабарництві за зняття арешту з майна боржників

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру в хабарництві керівнику одного з міськвідділів Державної виконавчої служби в Жмеринському районі Вінницької області, повідомляють у ДБР.

У повідомленні відомства, розміщеному на сайті в п'ятницю, зазначено, що посадовець за хабарі знімав арешт із майна боржників.

"Посадовець налагодив злочинну схему заробітку на охочих повернути законно арештоване майно. Зазвичай вартість таких "послуг" становила половину суми від загальної вартості майна", - зазначено в повідомленні.

Співробітники Бюро задокументували вимагання та одержання посадовцем хабара від жінки, яка заборгувала банку понад 1 млн грн.

"У межах виконавчого провадження було заарештовано її будівлю площею 150 кв. м, земельну ділянку під нею, два паї розміром у 5,5 га та кошти на рахунках. Загальна вартість майна становить близько 500 тис. грн", - наголошують у відомстві.

За інформацією Бюро, посадовець під час особистої зустрічі з жінкою запевнив, що за 250 тис. грн залагодить її "майнові питання". При цьому, згідно з чинним законодавством, щоб арешт було знято, жінка мала закрити суму заборгованості за кредитом.

Керівник міськвідділу виконавчої служби встиг отримати першу частину хабара в сумі 100 тис. грн. 29 лютого, - отримані гроші було знайдено під час обшуків за місцем проживання фігуранта.

Він підозрюється в одержанні неправомірної вигоди, поєднаної з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України).

Вирішується питання обрання запобіжного заходу та відсторонення його від посади.

Процесуальне керівництво здійснює Вінницька обласна прокуратура.

Теги: #хабарництво #дбр

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