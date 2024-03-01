Переможцем кінофестивалю Cinema for Victory у 2024 році став документальний фільм "Довга доба"

Переможцем національного фестивалю фільмів Cinema for Victory у 2024 році став документальний фільм режисера Алана Бадоєва "Довга доба", повідомляє Державне агентство з питань кіно.

"У національному центрі "Український дім" відбулася урочиста церемонія закриття Ukrainian National Film Festival "Cinema for Victory", на якій було відзначено дев'ять документальних фільмів, знятих під час російсько-української війни", - ідеться в повідомленні пресслужби Держкіно.

Зокрема, фільмом-переможцем конкурсної програми стала документальна робота "Довга доба" режисера Алана Бадоєва.

Фільми-номінанти, відзначені журі: "Володарі неба. На межі" Максима Хотіленка; "Проникаюче світло" Володимира Клюєва; "Йди за мною" Любомира Левицького; "Область героїв" Олексія Комаровського; "Форма вогню" Васа Київського; "Авіапрорив на Азовсталь. Небо" Артема Шевченка; "Незавершений політ" Миколи Короткого.

Крім того, відзнаку глядацьких симпатій здобув фільм "Терикони" Тараса Томенка.

Як повідомлялося, в Україні під егідою Держкіно засновано перший національний щорічний фестиваль фільмів Cinema for Victory. Мета кінофестивалю у 2024 році полягала в популяризації документального кіно, створеного під час російсько-української війни.