Події

12:54 01.03.2024

Виробництво боєприпасів у РФ у найближчий рік, найімовірніше, досягне піку через обмеженість виробничих потужностей - британська розвідка

2 хв читати
Виробництво боєприпасів у РФ у найближчий рік, найімовірніше, досягне піку через обмеженість виробничих потужностей - британська розвідка

Оборонна промисловість РФ, яка значно наростила обсяг виробництва у 2023 році, хоча й не здатна повністю задовольнити потреби російських операцій проти України, майже напевно може забезпечити матеріальну перевагу над Україною у 2024 році, вважають у британській розвідці.

"Російська оборонна промисловість значно збільшила обсяг виробництва у 2023 році. Цього було досягнуто завдяки збільшенню чисельності персоналу приблизно до 3,5 мільйона осіб, збільшенню кількості змін і розширенню наявних виробничих ліній, а також поверненню до ладу виробничих потужностей, які простоювали", - йдеться у звіті, оприлюдненому в п'ятницю в соціальній мережі Х Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

Водночас фахівці британської розвідки звертають увагу на те, що значна частина нарощування виробництва припадає "на реконструкцію та модернізацію наявних запасів, а не на нове виробництво". Зокрема, як зазначається в повідомленні, переважна більшість основних бойових танків, вироблених у 2023 році, складалася з відремонтованих машин.

Експерти також констатують значне збільшення виробництва в РФ артилерійських боєприпасів у 2023 році та прогнозують іще більше його збільшення у 2024 році. "Однак у найближчі 12 місяців виробництво боєприпасів, найімовірніше, досягне свого піку через обмеженість виробничих потужностей", - зазначено в повідомленні.

"Хоча оборонна промисловість не в змозі повністю задовольнити потреби російських операцій проти України, вона майже напевно здатна забезпечити матеріальну перевагу над Україною протягом 2024 року", - роблять висновок британські військові аналітики. 

Теги: #рф #боєприпаси #британська_розвідка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:14 01.03.2024
У РФ знищено комплекс ППО "Панцирь С-1" - ГУР

У РФ знищено комплекс ППО "Панцирь С-1" - ГУР

07:38 01.03.2024
Японія схвалила нові санкції проти фізосіб і компаній, причетних до агресії РФ проти України

Японія схвалила нові санкції проти фізосіб і компаній, причетних до агресії РФ проти України

17:27 29.02.2024
ГУР: В Азовському морі горів російський катер берегової охорони, втрати противника – п’ятеро осіб

ГУР: В Азовському морі горів російський катер берегової охорони, втрати противника – п’ятеро осіб

16:35 29.02.2024
Переважна більшість країн ОБСЄ ініціювали Московський механізм для вирішення проблеми затримання Росією українських цивільних осіб

Переважна більшість країн ОБСЄ ініціювали Московський механізм для вирішення проблеми затримання Росією українських цивільних осіб

15:29 29.02.2024
Польща може наслідувати приклад Латвії і заборонити російські продукти - Туск

Польща може наслідувати приклад Латвії і заборонити російські продукти - Туск

08:15 29.02.2024
Окупанти втратили черговий літак Су-34 на східному напрямку

Окупанти втратили черговий літак Су-34 на східному напрямку

00:52 29.02.2024
Вісім країн Євросоюзу закликали до нових санкцій проти РФ за смерть Навального

Вісім країн Євросоюзу закликали до нових санкцій проти РФ за смерть Навального

22:02 28.02.2024
Росія не може виступати в ролі миротворця у врегулюванні конфлікту в Придністров'ї

Росія не може виступати в ролі миротворця у врегулюванні конфлікту в Придністров'ї

17:54 28.02.2024
Прем'єр Албанії визнав чітку і зрозумілу небезпеку для Західних Балкан через російську агресію

Прем'єр Албанії визнав чітку і зрозумілу небезпеку для Західних Балкан через російську агресію

17:24 28.02.2024
Бельгія дасть 200 млн євро на чеську ініціативу з передання Україні 800 тис. снарядів

Бельгія дасть 200 млн євро на чеську ініціативу з передання Україні 800 тис. снарядів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В окупантів є локальні успіхи на Авдіївському напрямку, але ЗСУ змогли повернути низку втрачених позицій - Тарнавський

Росія у квітні 2022 року вимагала заборонити військову допомогу Україні, скоротити українську армію і припинити судові переслідування в міжнародних судах

Росія не передавала офіційних даних щодо падіння Іл-76 у Бєлгородській області 24 січня - омбудсмен

Сили оборони за добу ліквідували 920 окупантів, а також 36 артилерійських систем противника

Зеленський підписав Указ про конкурсний відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду

ОСТАННЄ

Польща почала перевіряти на кордоні фури, що прямують із Литви

ТЧХУ допомогло евакуйованим із Покровська до Мукачева

Переможцем кінофестивалю Cinema for Victory у 2024 році став документальний фільм "Довга доба"

В окупантів є локальні успіхи на Авдіївському напрямку, але ЗСУ змогли повернути низку втрачених позицій - Тарнавський

Унаслідок ворожого удару в Запорізькій області загинула одна людина, шестеро поранені - МВС

Субота в Україні буде без опадів, температура повітря прогріється до 11-15°

Російського агента, який шпигував на полігонах ЗСУ під виглядом інструктора, засуджено до 15 років в'язниці

Росія у квітні 2022 року вимагала заборонити військову допомогу Україні, скоротити українську армію і припинити судові переслідування в міжнародних судах

У HRMIS уже зареєстровані і працюють 762 держоргани та 39,7 тис. українських держслужбовців

Останній день лютого в Києві був рекордно теплим

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА