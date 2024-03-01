Виробництво боєприпасів у РФ у найближчий рік, найімовірніше, досягне піку через обмеженість виробничих потужностей - британська розвідка

Оборонна промисловість РФ, яка значно наростила обсяг виробництва у 2023 році, хоча й не здатна повністю задовольнити потреби російських операцій проти України, майже напевно може забезпечити матеріальну перевагу над Україною у 2024 році, вважають у британській розвідці.

"Російська оборонна промисловість значно збільшила обсяг виробництва у 2023 році. Цього було досягнуто завдяки збільшенню чисельності персоналу приблизно до 3,5 мільйона осіб, збільшенню кількості змін і розширенню наявних виробничих ліній, а також поверненню до ладу виробничих потужностей, які простоювали", - йдеться у звіті, оприлюдненому в п'ятницю в соціальній мережі Х Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

Водночас фахівці британської розвідки звертають увагу на те, що значна частина нарощування виробництва припадає "на реконструкцію та модернізацію наявних запасів, а не на нове виробництво". Зокрема, як зазначається в повідомленні, переважна більшість основних бойових танків, вироблених у 2023 році, складалася з відремонтованих машин.

Експерти також констатують значне збільшення виробництва в РФ артилерійських боєприпасів у 2023 році та прогнозують іще більше його збільшення у 2024 році. "Однак у найближчі 12 місяців виробництво боєприпасів, найімовірніше, досягне свого піку через обмеженість виробничих потужностей", - зазначено в повідомленні.

"Хоча оборонна промисловість не в змозі повністю задовольнити потреби російських операцій проти України, вона майже напевно здатна забезпечити матеріальну перевагу над Україною протягом 2024 року", - роблять висновок британські військові аналітики.