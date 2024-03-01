Російського агента, який шпигував на полігонах ЗСУ під виглядом інструктора, засуджено до 15 років в'язниці

Суд визнав винним у державній зраді та засудив до реального 15-річного терміну позбавлення волі ще одного агента Федеральної служби безпеки РФ, який шпигував на полігонах Збройних сил України в Миколаївській області під виглядом інструктора.

"Зловмисником є інструктор із тактичної підготовки місцевої громадської організації. Під виглядом тренувань на полігонах він розвідував місця базування особового складу, військової техніки та складів із боєприпасами Сил оборони", - повідомляється в телеграмі Служби безпеки України.

Контррозвідники СБУ затримали фігуранта в лютому 2023 року. Під час обшуку в помешканні затриманого вилучено вогнепальну зброю та боєприпаси. Як встановило розслідування, він був на зв'язку з прокремлівським блогером Сергієм Лебедєвим (відомим під псевдонімом "Лохматий"), який переховується в окупованому Донецьку і працює на ФСБ.

"Для збору розвідданих російський агент організовував на військових полігонах навчання з тактичної підготовки місцевих жителів. Крім того, щоб отримати "потрібну" інформацію, він намагався "втемну" використовувати українських захисників, з якими знайомився під час польових тренувань", - уточнюється в повідомленні.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України за ⁠ч. 2 ст.111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ⁠ч. 1 ст. 263 (зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу). За матеріалами української спецслужби суд призначив йому 15 років в'язниці.