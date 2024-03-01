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11:37 01.03.2024

Останній день лютого в Києві був рекордно теплим

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Останній день лютого в Києві був рекордно теплим

Останній день лютого в Києві був аномально теплим, було зафіксовано два температурні рекорди - за максимальною і середньодобовою температурою повітря, повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського.

"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 29 лютого у столиці були зафіксовані два температурні рекорди", - йдеться в повідомленні на сайті обсерваторії в п'ятницю.

Як повідомляється, максимальна температура повітря досягла 12,1°С, що на 2,8°С вище за попередній рекордний показник для цього дня 2008 року. Середньодобова температура повітря виявилася найвищою за час проведення спостережень для цього дня і становила 5,0°С, що перевищило попередній рекордний показник 2016 року на 0,4°С.

Теги: #температура #київ

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