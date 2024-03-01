У Чорному та Азовському морях РФ тримає два кораблі, носії "Калібрів" відсутні

У Чорному та Азовському морях флот РФ тримає на бойовому чергуванні два кораблі, носії "Калібрів" відсутні, інформують Військово-морські сили ЗС України в п'ятницю вранці.

"Станом на 07:00 01.03.2024 у Чорному морі - 1 ворожий корабель, в Азовському морі - 1 ворожий корабель, у Середземному морі - 2 ворожі кораблі. Носії крилатих ракет "Калібр" відсутні", - сказано в повідомленні.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили: в Азовське море - 2 судна, з них 1 рухалося з протоки Босфор. У Чорне море - 13 суден, з них 2 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.