Події

07:50 01.03.2024

Сили оборони за добу ліквідували 920 окупантів, а також 36 артилерійських систем противника

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Сили оборони за добу ліквідували 920 окупантів, а також 36 артилерійських систем противника

Сили оборони за добу ліквідували 920 окупантів, 17 танків, 30 бронемашин, 36 артсистем, 1 засіб ППО, 3 літаки, 26 безпілотників, 64 одиниці авто і спецтехніки, повідомляє Генштаб Збройних сил України в п'ятницю вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.03. 24 орієнтовно склали : особового складу - близько 414680 (+920) осіб, танків - 6610 (+17) од, бойових броньованих машин - 12582 (+30) од, артилерійських систем - 10106 (+36) од, РСЗВ - 1000 (+0) од, засоби ППО - 691 (+1) од, літаків - 345 (+3) од, гелікоптерів - 325 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7794 (+26), крилаті ракети - 1912 (+0), кораблі / катери - 25 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 13206 (+54) од, спеціальна техніка - 1611 (+10)", - зазначено у зведенні.

Дані уточнюють.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

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