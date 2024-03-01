Франція передасть ЗСУ 100 безпілотників, замовлених у компанії Delair

Франція вже влітку передасть Збройним силам України 100 безпілотників, замовлених у виробника дронів Delair, повідомив міністр оборони країни Себастьян Лекорню.

"У рамках інноваційної програми Франція замовила у компанії Delair 100 безпілотних літальних апаратів, які прибудуть в Україну цього літа. Загалом у нашої оборонної промисловості буде закуплено 2000 дистанційно керованих апаратів. Для потреб нашої армії та України"- написав міністр у соцмережі X у четвер, 29 лютого.