Події

01:27 01.03.2024

Франція передасть ЗСУ 100 безпілотників, замовлених у компанії Delair

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Франція передасть ЗСУ 100 безпілотників, замовлених у компанії Delair

Франція вже влітку передасть Збройним силам України 100 безпілотників, замовлених у виробника дронів Delair, повідомив міністр оборони країни Себастьян Лекорню.

"У рамках інноваційної програми Франція замовила у компанії Delair 100 безпілотних літальних апаратів, які прибудуть в Україну цього літа. Загалом у нашої оборонної промисловості буде закуплено 2000 дистанційно керованих апаратів. Для потреб нашої армії та України"- написав міністр у соцмережі X у четвер, 29 лютого.

 

Теги: #україна #франція #безпілотники

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