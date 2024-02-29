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21:41 29.02.2024

Рада оборони Харківщини розгляне питання про обов'язкову та примусову евакуацію сімей із дітьми з чотирьох громад

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Рада оборони Харківщини розгляне питання про обов'язкову та примусову евакуацію сімей із дітьми з чотирьох громад

Найближчим часом на Раді оборони Харківської області планують розглянути питання про примусову евакуацію родин із дітьми з 18 сіл Великобурлуцької та Вільхуватської громад, які зазнають постійного обстрілу ЗС РФ, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Зараз там проживають родини зі 161 дитиною. Щодня вони ризикують життями, адже росіяни використовують весь арсенал зброї: артилерію, БПЛА, міномети, авіацію", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що у 57 населених пунктах Великобурлуцької, Вільхуватської, Кіндрашівської, Курилівських громад, де мешкає 1082 дитини, планується запровадити обов'язкову евакуацію.

"Ми допомагаємо евакуюватися. Залучено близько 20 волонтерських організацій обласного координаційного центру", - зазначив Синєгубов.

За його словами, від початку повномасштабного вторгнення до більш безпечних населених пунктів було евакуйовано 28 329 осіб, зокрема 869 дітей, а від початку цього року - 1,5 тис. осіб, зокрема 140 дітей.

"ОВА, волонтери, міжнародні організації надають допомогу, супровід, житло на перший час і не тільки", - запевнив Синєгубов.

 

 

 

Теги: #евакуація #харківська_область

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