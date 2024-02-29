Події

21:12 29.02.2024

Палата представників США обговорює можливість допомоги зарубіжним країнам, але основне завдання - фінансування уряду

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Палата представників США обговорює можливість допомоги зарубіжним країнам, але основне завдання - фінансування уряду

Палата представників США розглядає різні варіанти надання фінансової допомоги союзникам за кордоном, однак пріоритетом є недопущення згортання роботи уряду (шатдауну), повідомляє в четвер The Hill із посиланням на спікера палати Майка Джонсона.

"Палата представників активно розглядає варіанти, але наша основна відповідальність полягає в тому, щоб надати фінансування уряду", - наголосив Джонсон.

Зокрема, говорячи про надання допомоги іншим країнам, спікер повторив, що, перш ніж надсилати більше допомоги Україні, США мають гарантувати безпеку своїх південних кордонів.

"Нашою головною, першорядною відповідальністю протягом останніх трьох років було гарантування безпеки кордону. (...) Якщо ми збираємося виправити все у світі, ми повинні спочатку допомогти Америці, ми повинні зосередитися на її безпеці", - зазначив Джонсон.

 

 

 

Теги: #сша #палата #фінансування #пріорітети

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