Павлюк обговорив з американськими військовими фахівцями потреби та можливості Сухопутних військ для ведення бойових дій проти переважаючого противника

Командувач Сухопутних військ генерал-лейтенант Олександр Павлюк в онлайн форматі взяв участь у XVI Безпековому діалозі Україна-США щодо оцінки оборонних можливостей і потреб України після другого року війни, який відбувся у Вашингтоні. Про це він повідомив у телеграм-каналі в четвер увечері.

За його словами, тематична частина, присвячена, зокрема, питанням Сухопутних військ, "відбулася за участі поважних військових фахівців та аналітиків провідних безпекових установ. Серед них Віль'ям Тейлор, віцепрезидент з питань Європи та росії Інституту Миру США, Бен Ходжес, командувач СВ США в Європі 2014-2017 рр., старший наставник НАТО з питань логістики та Люк Коффі, старший науковий співробітник Інституту Гудзону"

Павлюк поінформував, що під час розмови з учасниками діалогу він "окреслив основні потреби, які мають Сухопутні війська для ведення бойових дій проти переважаючого противника. Зокрема щодо окремих видів озброєння, військової техніки та можливостей посилення армійської авіації".

При цьому він висловив вдячність народу Сполучених Штатів за допомогу Україні та наголосив на її важливості для відбиття повномасштабної збройної агресії Росії.

"Запевнив учасників, що лише продовження підтримки України, наших Збройних сил та Сухопутних військ ЗС України дозволить повністю відновити територіальну цілісність України в міжнародно визнаних кордонах та знизить можливості росії поширити свою агресію на інші країни", - наголосив Павлюк.