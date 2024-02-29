Війська РФ протягом дня чотири рази обстріляли Нікопольський район, постраждав місцевий житель

Унаслідок масованих обстрілів з артилерії та із застосуванням безпілотників у Нікопольському районі поранений місцевий житель, пошкоджені 12 приватних, 5 дачних будинків та інші споруди, а також лінії електропередачі, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Агресор чотири рази обстріляв Нікопольський район з артилерії. За день скерував туди й півдесятка БПЛА. Ворог цілив по Нікополю, Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Постраждав 72-річний місцевий мешканець", - написав Лисак у телеграм-каналі в четвер.

За його даними, пошкоджені 12 приватних будинків, 5 дачних будинків, кілька авто, лінії електропередачі, газопровід. "Понівечені 9 господарських споруд, ще одна – знищена", - уточнив Лисак.