Окупанти широко використовують отруйні речовини на Новопавлівському напрямку - ОСУВ "Таврія"

Російські окупанти проводять інтенсивні наступальні дії на новопавлівському напрямку, водночас широко застосовуючи отруйні речовини, порушуючи Конвенцію про заборону хімічного озброєння, повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.

"Окрім Красногорівки, там є села Георгіївка, Новомихайлівка, Урожайне, Побєда, за які йдуть запеклі бої. Там зосереджені значні сили противника - він там точно так само використовує дуже масовану артилерію, авіацію, FPV-дрони і, окрім іншого, до його тактики входить, наприклад, порушення Конвенції про заборону хімічного озброєння, коли він супроводжує обстріл скиданням з дронів гранат з отруйними речовинами", - сказав Лиховій в ефірі національного телемарафону в четвер.

"Це порушення законів ведення війни, але це масове явище, яке застосовує противник, зокрема на цьому новопавлівському напрямку. Наприклад за вчорашню добу в операційній зоні ОСУВ "Таврія" було шість випадків такого застосування ворогом отруйних речовин", - додав він.

За минулу добу, за словами речника ОСУВ "Таврія", на авдіївському напрямку було відбито 25 ворожих атак, а на новопавлівському - 38 атак, зокрема оборона м. Красногорівка, про яку повідомлялося раніше.