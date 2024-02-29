Події

14:02 29.02.2024

Роботу JIT щодо воєнних злочинів РФ продовжено ще на 2 роки - голова Євроюсту

1 хв читати

Учасники Спільної групи з розслідування воєнних злочинів РФ (JIT) продовжили роботу JIT ще на два роки.

"Прокурори - учасники JIT щойно підписали продовження роботи ще на 2 роки", - повідомив голова Євроюсту Ладислав Хамран на брифінгу в четвер у Києві, де відбувається міжнародна конференція United for Justice. United for Heritage, присвячена розслідуванню злочинів РФ проти культурної спадщини України.

Він нагадав, що група з розслідування воєнних злочинів РФ була ініційована Україною, Польщею, Литвою і створена за три місяці з моменту повномасштабного вторгнення РФ.

Наразі до JIT входить сім країн, Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду, Євроюст і Європол.

Теги: #робота #продовження #jit

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:36 29.02.2024
Comfy відновив роботу пошкодженого російським обстрілом магазину у Дніпрі

Comfy відновив роботу пошкодженого російським обстрілом магазину у Дніпрі

07:08 20.02.2024
Богуслаєву суд продовжив запобіжний захід

Богуслаєву суд продовжив запобіжний захід

15:33 15.02.2024
Продовжено до дев'яти місяців термін досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо Мазепи

Продовжено до дев'яти місяців термін досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо Мазепи

21:13 10.02.2024
ПриватБанк попередив про паузу в роботі Приват24 у ніч на неділю

ПриватБанк попередив про паузу в роботі Приват24 у ніч на неділю

17:41 25.01.2024
ГУР: Працюватимемо, хоч би як було складно, щоб обміни полоненими тривали

ГУР: Працюватимемо, хоч би як було складно, щоб обміни полоненими тривали

20:20 18.01.2024
Усі українські дипломати мають активізувати роботу з партнерами, щоб ті активніше реагували на кожен випадок обходу Росією санкцій

Усі українські дипломати мають активізувати роботу з партнерами, щоб ті активніше реагували на кожен випадок обходу Росією санкцій

00:14 09.01.2024
Внутрішній аудит Міноборони за 4 місяці зміг виявити понад 10 млрд порушень.

Внутрішній аудит Міноборони за 4 місяці зміг виявити понад 10 млрд порушень.

16:18 28.12.2023
Перерви в засіданнях уряду України в новорічний період не буде, прем'єр працюватиме

Перерви в засіданнях уряду України в новорічний період не буде, прем'єр працюватиме

16:33 27.12.2023
Суд залишив під вартою нардепа Дубінського, підозрюваного в держзраді, - ЗМІ

Суд залишив під вартою нардепа Дубінського, підозрюваного в держзраді, - ЗМІ

19:09 13.12.2023
Кібератака на "Київстар" не вплинула на функціонування ІТ-інфраструктури приватних клінік

Кібератака на "Київстар" не вплинула на функціонування ІТ-інфраструктури приватних клінік

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Європарламент закликав країни ЄС збільшити і прискорити військову підтримку Україні

Голова Євроюсту: Злочини РФ проти культурної спадщини України можуть кваліфікуватися як злочини проти людства

Прокурор МКС про розслідування воєнних злочинів РФ в Україні: Немає сумнівів, що побачимо результат

Міноборони України в лютому прийняло на озброєння ЗСУ 60 зразків озброєння

На Донеччині збито два російські Су-34 - командувач ПС ЗСУ

ОСТАННЄ

Спеціальний трибунал щодо злочину агресії не буде тривалим - Костін

Генпрокурор Польщі наголошує на важливості створення спеціального трибуналу за злочин агресії

Кіпр продовжив статус тимчасового захисту ще на рік

Литва притягує до відповідальності трьох бойовиків "ДНР", які вбили в Маріуполі литовського режисера

У Запоріжжі скорочують тривалість комендантської години

Європарламент закликав країни ЄС збільшити і прискорити військову підтримку Україні

Голова Євроюсту: Злочини РФ проти культурної спадщини України можуть кваліфікуватися як злочини проти людства

Прокурор МКС про розслідування воєнних злочинів РФ в Україні: Немає сумнівів, що побачимо результат

Аудит Міноборони виявив безпідставні додаткові виплати деяким військовослужбовцям на 186,6 млн грн

Першого дня весни в Києві та області мінлива хмарність, без опадів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА