Роботу JIT щодо воєнних злочинів РФ продовжено ще на 2 роки - голова Євроюсту

Учасники Спільної групи з розслідування воєнних злочинів РФ (JIT) продовжили роботу JIT ще на два роки.

"Прокурори - учасники JIT щойно підписали продовження роботи ще на 2 роки", - повідомив голова Євроюсту Ладислав Хамран на брифінгу в четвер у Києві, де відбувається міжнародна конференція United for Justice. United for Heritage, присвячена розслідуванню злочинів РФ проти культурної спадщини України.

Він нагадав, що група з розслідування воєнних злочинів РФ була ініційована Україною, Польщею, Литвою і створена за три місяці з моменту повномасштабного вторгнення РФ.

Наразі до JIT входить сім країн, Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду, Євроюст і Європол.