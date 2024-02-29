Міноборони України в лютому прийняло на озброєння ЗСУ 60 зразків озброєння

У лютому 2024 року Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у військах приблизно 60 зразків озброєння та військової техніки (ОВТ) українського й іноземного виробництва, повідомляє пресслужба міністерства.

Як пояснив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк, у лютому 2023 року було прийнято на озброєння 33 зразки. Він зазначив, що зростає не лише загальна кількість зразків ОВТ, допущених до експлуатації в ЗСУ, а й кількість нових зразків зброї вітчизняної розробки та виробництва.

За інформацією Гаврилюка, серед нових зразків ОВТ, кодифікованих і допущених до експлуатації протягом лютого 2024 року, є декілька засобів РЕБ, зокрема, так звані окопні радіоелектронні засоби, що дадуть змогу ефективно протидіяти ворожим FPV-дронам.

Допуск до експлуатації також отримали шість зразків автомобільної та спеціальної техніки і міномет 120 мм українського виробництва.

Крім того, у списку новинок для ЗСУ - технічні засоби розмінування, елементи динамічного захисту для бронетехніки та боєприпаси для БПЛА.