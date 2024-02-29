Події

12:29 29.02.2024

Міноборони України в лютому прийняло на озброєння ЗСУ 60 зразків озброєння

1 хв читати
Міноборони України в лютому прийняло на озброєння ЗСУ 60 зразків озброєння

У лютому 2024 року Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у військах приблизно 60 зразків озброєння та військової техніки (ОВТ) українського й іноземного виробництва, повідомляє пресслужба міністерства. 

Як пояснив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк, у лютому 2023 року було прийнято на озброєння 33 зразки. Він зазначив, що зростає не лише загальна кількість зразків ОВТ, допущених до експлуатації в ЗСУ, а й кількість нових зразків зброї вітчизняної розробки та виробництва.

За інформацією Гаврилюка, серед нових зразків ОВТ, кодифікованих і допущених до експлуатації протягом лютого 2024 року, є декілька засобів РЕБ, зокрема, так звані окопні радіоелектронні засоби, що дадуть змогу ефективно протидіяти ворожим FPV-дронам.

Допуск до експлуатації також отримали шість зразків автомобільної та спеціальної техніки і міномет 120 мм українського виробництва.

Крім того, у списку новинок для ЗСУ - технічні засоби розмінування, елементи динамічного захисту для бронетехніки та боєприпаси для БПЛА. 

Теги: #міноборони #озброєння #зразки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:02 29.02.2024
Аудит Міноборони виявив безпідставні додаткові виплати деяким військовослужбовцям на 186,6 млн грн

Аудит Міноборони виявив безпідставні додаткові виплати деяким військовослужбовцям на 186,6 млн грн

10:35 28.02.2024
У Міноборони України провели ще дві інспекції переданої США зброї

У Міноборони України провели ще дві інспекції переданої США зброї

16:02 26.02.2024
Міноборони України: укладено перший прямий контракт зі шведським виробником

Міноборони України: укладено перший прямий контракт зі шведським виробником

13:22 26.02.2024
У Міноборони спростували інформацію про злам системи Delta

У Міноборони спростували інформацію про злам системи Delta

21:34 24.02.2024
Заступники міністра оборони Гайдер і Калмикова зустрілися з делегацією депутатів парламентів країн-партнерів України

Заступники міністра оборони Гайдер і Калмикова зустрілися з делегацією депутатів парламентів країн-партнерів України

20:58 24.02.2024
Єрмак: У дронах українського виробництва буде ШІ

Єрмак: У дронах українського виробництва буде ШІ

20:33 24.02.2024
Зеленський обговорив із міністром оборони Швеції перспективи спільного виробництва зброї та майбутні переговори щодо угоди про гарантії безпеки

Зеленський обговорив із міністром оборони Швеції перспективи спільного виробництва зброї та майбутні переговори щодо угоди про гарантії безпеки

19:48 24.02.2024
Зброя в Україну надходить щодня, але цього все одно недостатньо

Зброя в Україну надходить щодня, але цього все одно недостатньо

23:24 23.02.2024
Умєров обговорив із делегацією сенаторів США першочергові потреби ЗСУ

Умєров обговорив із делегацією сенаторів США першочергові потреби ЗСУ

19:28 23.02.2024
Начальнику управління Міноборони, який не задекларував активи на 14 млн грн, повідомлено про підозру

Начальнику управління Міноборони, який не задекларував активи на 14 млн грн, повідомлено про підозру

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Голова Євроюсту: Злочини РФ проти культурної спадщини України можуть кваліфікуватися як злочини проти людства

Прокурор МКС про розслідування воєнних злочинів РФ в Україні: Немає сумнівів, що побачимо результат

На Донеччині збито два російські Су-34 - командувач ПС ЗСУ

Сирський: ЗС України вибили росіян з Орлівки, але напруженою залишається обстановка на авдіївському та запорізькому напрямках

За добу в результаті ворожих обстрілів Харківщини загинули чотири мирні жителі, серед них шестирічна дитина

ОСТАННЄ

Голова Євроюсту: Злочини РФ проти культурної спадщини України можуть кваліфікуватися як злочини проти людства

Прокурор МКС про розслідування воєнних злочинів РФ в Україні: Немає сумнівів, що побачимо результат

Першого дня весни в Києві та області мінлива хмарність, без опадів

Керівника Сумської єпархії УПЦ (МП) підозрюють у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі

Пошкоджено обладнання на підстанції у східному регіоні внаслідок російського обстрілу - "Укренерго"

На Донеччині збито два російські Су-34 - командувач ПС ЗСУ

У перші дні березня в Україні без опадів, температура до +17°

Окупанти втратили на лівобережжі Дніпра 54 людини і 10 одиниць бронетехніки - Сили оборони півдня

57% українців уважають найважливішим фактором успіху у війні проти РФ належну підтримку Заходу - КМІС

Унаслідок ворожих обстрілів у Бахмутському районі Донецької області загинули двоє людей

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА