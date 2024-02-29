Події

12:09 29.02.2024

Пошкоджено обладнання на підстанції у східному регіоні внаслідок російського обстрілу - "Укренерго"

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Увечері в середу, 28 лютого, Росія вкотре обстріляла високовольтну підстанцію в східному регіоні, що призвело до пошкодження обладнання, повідомила НЕК "Укренерго".

"Детальний огляд та аварійно-відновлювальні роботи проводитимуть залежно від безпекової ситуації, після дозволу військових", - зазначено в телеграм-каналі компанії в четвер.

Водночас уточнюється, що на сході ввечері в середу було також включено в роботу після ремонту через артобстріли високовольтну лінію 330 кВ.

Крім того, відновлено роботу частини пошкодженого під час обстрілів обладнання на одній з підстанцій у центральному регіоні, що підвищило надійність постачання споживачів.

За даними українського системного оператора, через бойові дії та з інших причин на ранок 29 лютого без світла залишаються 374 населені пункти.

Унаслідок обстрілів є нові пошкодження в мережах обленерго й знеструмлення споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській областях.

З технічних причин відключення е/е є в Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській областях, де тривають ремонтні роботи.

За інформацією "Укренерго", 28 лютого завдяки стабільно теплій і сонячній погоді в енергосистемі в денні години утворився профіцит електроенергії.

"Для збереження балансу між виробництвом і споживанням й операційної безпеки енергосистеми польський оператор енергосистеми PSE у відповідь на запит "Укренерго" з 11:00 до 16:00 надавав аварійну допомогу, терміново купуючи надлишки української електроенергії загальним обсягом 988 МВт-год", - прокоментували в НЕК.

Як зазначає системний оператор, споживання електроенергії в Україні і далі знижується.

29 лютого експорт здійснюється протягом доби до Словаччини, Угорщини, Польщі, Румунії та Молдови загальним обсягом 4795 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 370 МВт.

Імпорт е/е здійснюється переважно в денні та вечірні години зі Словаччини, Угорщини, Польщі, Молдови, Румунії загальним обсягом 2497 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 737 МВт.

Теги: #пошкодження #підстанція

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