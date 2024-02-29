Події

10:31 29.02.2024

Унаслідок ворожих обстрілів у Бахмутському районі Донецької області загинули двоє людей

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Унаслідок ворожих обстрілів у Бахмутському районі Донецької області загинули двоє людей

За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів загинула одна людина в Сіверську, а також ще одна - у Переїзному Бахмутського району Донецької області, повідомляє голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Бахмутський район. Одна людина загинула в Сіверську, ще одна - у Переїзному Званівської громади", - написав він у телеграм-каналі в четвер.

Крім цього, поранень дістала людина в Желанному Очеретинської громади, там же пошкоджено будинок культури. У Гродівці Курахівської громади зруйновано адмінбудівлю, магазин і приватний будинок.

За добу внаслідок обстрілів пошкоджено сільгосппідприємство та будинок у Богоявленці Вугледарської громади, два будинки в Кураховому, два - в Гострому Курахівської громади, три - у Гродівці, гараж та інфраструктурний об'єкт у Новій Полтавці Іллінівської громади, три будинки в Торському, один - у Ямполівці, один - в Озерному Лиманської громади.

У Мар'їнській громаді окупанти з артилерії обстріляли Красногорівку, Костянтинівку, Георгіївку та Максимільянівку.

Загалом за добу росіяни 26 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Із лінії фронту евакуйовано 173 людини, зокрема 26 дітей.

Теги: #обстріли #донецька_область

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