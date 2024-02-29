Події

10:25 29.02.2024

Держетнополітики 5,4 тис. разів клопотала перед прикордонслужбою про перетин кордону військовозобов'язаними у 2022-2024 рр., 18 осіб порушили умови

2 хв читати
Держетнополітики 5,4 тис. разів клопотала перед прикордонслужбою про перетин кордону військовозобов'язаними у 2022-2024 рр., 18 осіб порушили умови

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті 5366 разів клопотала перед Державною прикордонною службою про перетин кордону військовозобов'язаними особами протягом 2022-2024 років.

"У 2022 році Держетнополітики було надіслано до Адміністрації Держприкордонслужби 1040 листів щодо сприяння релігійним організаціям, у 2023 році - 4042, у 2024 році - 284", - йдеться у відповіді Держетнополітики на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що звернення про таке сприяння надходять від релігійних центрів (управлінь), які представляють релігійні об'єднання, до складу яких входять релігійні організації.

У Держетнополітики заявили, що вимагають від релігійних центрів інформувати про повернення священнослужителів і представників із закордонних поїздок, а в разі ненадання такої інформації попереджають про припинення розгляду інших звернень.

"Держетнополітики володіє інформацією про 18 осіб, стосовно яких на запит Національної поліції України було надано відомості про порушення ними правил перетину державного кордону під час правового режиму воєнного стану", - йдеться у відповіді.

Водночас у відомстві зазначили, що не можуть надати поіменний список порушників.

Як повідомлялося, Міністерство молоді та спорту України у 2022-2024 роках надіслало до Держприкордонслужби 4760 листів стосовно перетину кордону спортсменами, тренерами та спортивним персоналом для участі у спортивних змаганнях. Водночас 317 спортсменів, тренерів і осіб зі спортивного персоналу прострочили дозволені терміни перебування за кордоном.

Мінкультури надіслало до Держприкордонслужби 3724 листи щодо сприяння у тимчасовому виїзді за кордон у 2023 році. Водночас відомство не веде обліку порушників умов повернення, але в. о. міністра культури Ростислав Карандєєв заявляв, що з-за кордону не повертаються менше ніж 1% діячів культури з тих, кому видано дозвіл на виїзд.

Міносвіти 2,9 тис. разів клопотало перед Держприкордонслужбою про перетин кордону працівниками закладів освіти у 2022-2024 роках. Водночас у відомстві зазначили, що не ведуть обліку осіб, які порушили взяті зобов'язання щодо термінів повернення в Україну.

Міністерство у справах ветеранів 11 разів клопотало перед Держприкордонслужбою про перетин кордону військовозобов'язаними особами у 2022-2024 роках. Усі співробітники відомства повернулися вчасно, а обліку інших осіб міністерство не веде.

Державне агентство з питань кіно 182 рази клопотало перед Держприкордонслужбою про перетин кордону військовозобов'язаними особами протягом 2022-2024 років, декілька не повернулися.

Національна академія наук України сім разів клопотала перед Держприкордонслужбою про перетин кордону співробітниками НАНУ у 2022-2024 роках. В Академії наголосили, що всі співробітники, про яких ішлося в клопотаннях, вчасно повернулися в Україну.

Теги: #кордон #клопотання #держетнополітики

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:17 28.02.2024
Україна та Польща зможуть дотриматися інтересів польських фермерів і конструктивно розблокувати українсько-польський кордон - торгпред Качка

Україна та Польща зможуть дотриматися інтересів польських фермерів і конструктивно розблокувати українсько-польський кордон - торгпред Качка

17:08 28.02.2024
Польща готова на певний час закрити кордон для агропродукції з України - прем'єр

Польща готова на певний час закрити кордон для агропродукції з України - прем'єр

14:11 27.02.2024
Уряд масштабував "єЧергу" на легкові автомобілі

Уряд масштабував "єЧергу" на легкові автомобілі

13:38 27.02.2024
Литва поклала відповідальність за безпеку Сувалкського перешийка на Польщу в разі блокади її фермерами литовсько-польського кордону

Литва поклала відповідальність за безпеку Сувалкського перешийка на Польщу в разі блокади її фермерами литовсько-польського кордону

10:37 25.02.2024
Польські фермери і далі блокують рух, у черзі на ПП 2400 вантажівок - Держприкордонслужба

Польські фермери і далі блокують рух, у черзі на ПП 2400 вантажівок - Держприкордонслужба

20:00 24.02.2024
Перетин на виїзд з України за тиждень 2-ї річниці війни перевищив перетин на в'їзд на 21 тис.

Перетин на виїзд з України за тиждень 2-ї річниці війни перевищив перетин на в'їзд на 21 тис.

21:17 23.02.2024
Уряд України продовжує комунікацію з польськими колегами для вирішення кризи на кордоні

Уряд України продовжує комунікацію з польськими колегами для вирішення кризи на кордоні

18:44 23.02.2024
Україна не продає своє зерно на польський ринок в останні п’ять місяців, українське зерно йде транзитом - Шмигаль на кордоні

Україна не продає своє зерно на польський ринок в останні п’ять місяців, українське зерно йде транзитом - Шмигаль на кордоні

18:27 23.02.2024
Шмигаль на кордоні з Польщею: На жаль, зустріч із польськими урядовцями сьогодні не відбулася

Шмигаль на кордоні з Польщею: На жаль, зустріч із польськими урядовцями сьогодні не відбулася

18:21 23.02.2024
Шмигаль у п'ятницю прибуде на польський кордон - Зеленський

Шмигаль у п'ятницю прибуде на польський кордон - Зеленський

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На Донеччині збито два російські Су-34 - командувач ПС ЗСУ

Сирський: ЗС України вибили росіян з Орлівки, але напруженою залишається обстановка на авдіївському та запорізькому напрямках

За добу в результаті ворожих обстрілів Харківщини загинули чотири мирні жителі, серед них шестирічна дитина

Окупанти втратили черговий літак Су-34 на східному напрямку

Росіяни за добу втратили понад 1 тис. осіб

ОСТАННЄ

На Донеччині збито два російські Су-34 - командувач ПС ЗСУ

У перші дні березня в Україні без опадів, температура до +17°

Окупанти втратили на лівобережжі Дніпра 54 людини і 10 одиниць бронетехніки - Сили оборони півдня

57% українців уважають найважливішим фактором успіху у війні проти РФ належну підтримку Заходу - КМІС

Унаслідок ворожих обстрілів у Бахмутському районі Донецької області загинули двоє людей

Спікер Ради і маршалок сейму Польщі обговорили ситуацію на українсько-польському кордоні

За добу росіяни 27 разів обстріляли прикордонні території Чернігівщини та Сумщини - ОК "Північ"

Сирський: ЗС України вибили росіян з Орлівки, але напруженою залишається обстановка на авдіївському та запорізькому напрямках

За добу в результаті ворожих обстрілів Харківщини загинули чотири мирні жителі, серед них шестирічна дитина

Ворог уночі та вранці обстріляв п'ять громад Сумщини

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА