Держетнополітики 5,4 тис. разів клопотала перед прикордонслужбою про перетин кордону військовозобов'язаними у 2022-2024 рр., 18 осіб порушили умови

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті 5366 разів клопотала перед Державною прикордонною службою про перетин кордону військовозобов'язаними особами протягом 2022-2024 років.

"У 2022 році Держетнополітики було надіслано до Адміністрації Держприкордонслужби 1040 листів щодо сприяння релігійним організаціям, у 2023 році - 4042, у 2024 році - 284", - йдеться у відповіді Держетнополітики на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що звернення про таке сприяння надходять від релігійних центрів (управлінь), які представляють релігійні об'єднання, до складу яких входять релігійні організації.

У Держетнополітики заявили, що вимагають від релігійних центрів інформувати про повернення священнослужителів і представників із закордонних поїздок, а в разі ненадання такої інформації попереджають про припинення розгляду інших звернень.

"Держетнополітики володіє інформацією про 18 осіб, стосовно яких на запит Національної поліції України було надано відомості про порушення ними правил перетину державного кордону під час правового режиму воєнного стану", - йдеться у відповіді.

Водночас у відомстві зазначили, що не можуть надати поіменний список порушників.

Як повідомлялося, Міністерство молоді та спорту України у 2022-2024 роках надіслало до Держприкордонслужби 4760 листів стосовно перетину кордону спортсменами, тренерами та спортивним персоналом для участі у спортивних змаганнях. Водночас 317 спортсменів, тренерів і осіб зі спортивного персоналу прострочили дозволені терміни перебування за кордоном.

Мінкультури надіслало до Держприкордонслужби 3724 листи щодо сприяння у тимчасовому виїзді за кордон у 2023 році. Водночас відомство не веде обліку порушників умов повернення, але в. о. міністра культури Ростислав Карандєєв заявляв, що з-за кордону не повертаються менше ніж 1% діячів культури з тих, кому видано дозвіл на виїзд.

Міносвіти 2,9 тис. разів клопотало перед Держприкордонслужбою про перетин кордону працівниками закладів освіти у 2022-2024 роках. Водночас у відомстві зазначили, що не ведуть обліку осіб, які порушили взяті зобов'язання щодо термінів повернення в Україну.

Міністерство у справах ветеранів 11 разів клопотало перед Держприкордонслужбою про перетин кордону військовозобов'язаними особами у 2022-2024 роках. Усі співробітники відомства повернулися вчасно, а обліку інших осіб міністерство не веде.

Державне агентство з питань кіно 182 рази клопотало перед Держприкордонслужбою про перетин кордону військовозобов'язаними особами протягом 2022-2024 років, декілька не повернулися.

Національна академія наук України сім разів клопотала перед Держприкордонслужбою про перетин кордону співробітниками НАНУ у 2022-2024 роках. В Академії наголосили, що всі співробітники, про яких ішлося в клопотаннях, вчасно повернулися в Україну.