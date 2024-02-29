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07:28 29.02.2024

НАТО в березні проведе на Півночі Європи військові навчання за участю сухопутних сил, ВПС і ВМС

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НАТО в березні проведе на Півночі Європи військові навчання за участю сухопутних сил, ВПС і ВМС

Країни-члени НАТО з 3 до 14 березня проведуть у Норвегії, Фінляндії та Швеції військові навчання Nordic Response 2024, які будуть зосереджені на відпрацюванні дій з оборони та захисту північного регіону блоку, повідомив у середу Північноатлантичний альянс.

У маневрах візьмуть участь 13 країн-членів НАТО, буде задіяно 20 тис. військовослужбовців, 100 літаків - винищувачі, патрульні, протичовнові та транспортні літаки і вертольоти, 50 кораблів, зокрема авіаносці, фрегати, підводні човни і десантні кораблі.

Дії розгорнуться в північних районах територій Норвегії, Фінляндії та Швеції, в їхньому повітряному просторі, а також прилеглих морських акваторіях, де буде найбільша активність.

"На землі тисячі солдатів захищатимуть територію північних країн за допомогою різних артилерійських систем, танків, гусеничної та іншої наземної техніки", - ідеться в повідомленні.

"Ми повинні бути в змозі дати відсіч і зупинити будь-кого, хто спробує кинути виклик нашим кордонам, цінностям і демократії. З урахуванням нинішньої ситуації з безпекою в Європі ці навчання є надзвичайно актуальними і важливими, ніж будь-коли раніше", - заявив командувач Норвезьким центром повітряних операцій бригадний генерал Трон Стренд.

Навчання Nordic Response є складовою частиною великомасштабних навчань Steadfast Defender 24, що проводяться наразі в Європі, в яких беруть участь збройні сили 31 країни НАТО і Швеції.

 

 

Теги: #нато #навчання #європа

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