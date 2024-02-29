Comfy відновив роботу пошкодженого російським обстрілом магазину у Дніпрі

Рітейлер побутової техніки та електроніки Comfy відновив роботу магазину у ТРЦ Apollo у Дніпрі, який був пошкоджений внаслідок російської ракетної атаки у грудні 2023 року, повідомила прес-служба мережі.

"Відновлення роботи зруйнованих магазинів стало частиною нашої стратегії експансії. З початку вторгнення ми відновили роботу магазинів у Бучі, Кременчуці, Харкові, Одесі та Покровську, а зараз перевідкриваємо магазин у ТРЦ Apollo, одному з найпопулярніших торгових центрів Дніпра", - цитує прес -реліз генеральний директор Comfy Ігор Хижняк.

За його словами, безпека команди та покупців залишається для компанії пріоритетом, тому всі магазини мережі Comfy продовжать працювати з урахуванням рекомендацій державних органів та припинятимуть роботу під час повітряних тривог.

Згідно з повідомленням, площа відновленого магазину складає 500 кв. м.

У планах компанії також відновлення магазину у ТРЦ "Сонячна галерея" у Кривому Розі, який також був пошкоджений обстрілом у січні.

Станом на лютий 2024 року у мережі працює 102 магазини. У 2023 році було відкрито 21 новий магазин (з них сім – флагманських), а також три відновлені після пошкоджень.

Власником мережі є ТОВ "Комфі Трейд" (Дніпро). За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, власником "Комфі Трейд" є "Комфі Холдінгс Лімітед" (Кіпр), кінцевими бенефіціарами – Світлана Гуцул та Станіслав Роніс.