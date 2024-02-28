Події

20:18 28.02.2024

Фінляндія не накладає жодних обмежень на використання Україною військової допомоги

1 хв читати
Фінляндія не накладає жодних обмежень на використання Україною військової допомоги

Фінляндія не накладає жодних обмежень на військову допомогу, і Україна може використовувати отриману зброю також і на території Росії, пише фінська Yle з посиланням на керівництво парламентського комітету з оборони і міністерство оборони країни.

Як наголошується в статті, оприлюдненій у середу, "У Міноборони повідомили Yle, що Фінляндія не запроваджувала жодних обмежень на використання техніки, відправленої в Україну. Фінляндія публічно не розкриває, яку зброю вона передала Україні".

Як повідомляється, міністр оборони Фінляндії Антті Гяккінен сказав, що обмеження на застосування зброї здебільшого запроваджують країни, які надали Україні системи озброєнь великої дальності. Міністр додав, що Фінляндія постійно обговорює зі своїми союзниками обмеження на допомогу Україні у вигляді озброєнь.

Голова комітету з питань оборони парламенту Фінляндії Юкка Копра також підтвердив, що Гельсінкі не накладали обмежень на Київ щодо застосування зброї, і "Україна повинна мати право використовувати цю зброю проти військових цілей на російській території". Водночас заступник Копри в комітеті, депутат Мікко Савола, зазначив, що дальність дії зброї, наданої Фінляндією Україні, невелика.

Як повідомлялося, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг раніше вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії заявив, що Україна має право завдавати ударів по "російських військових цілях за межами України" згідно з міжнародним правом.

 

Теги: #обмеження #фінляндія #військова_допомога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:12 27.02.2024
Президент Фінляндії виступив проти ідеї введення західних військ в Україну

Президент Фінляндії виступив проти ідеї введення західних військ в Україну

13:20 25.02.2024
Глава МВС: за два роки повномасштабної війни жодна одиниця зброї не перетнула кордон України з ЄС

Глава МВС: за два роки повномасштабної війни жодна одиниця зброї не перетнула кордон України з ЄС

15:58 22.02.2024
Уряд Данії анонсував новий пакет військової допомоги Україні на суму майже $250 млн

Уряд Данії анонсував новий пакет військової допомоги Україні на суму майже $250 млн

10:46 20.02.2024
Швеція надасть $680 млн на військову допомогу Україні

Швеція надасть $680 млн на військову допомогу Україні

09:25 20.02.2024
В палате представителей США выдвинули альтернативный законопроект о помощи Украине и Израилю - СМИ

В палате представителей США выдвинули альтернативный законопроект о помощи Украине и Израилю - СМИ

15:36 16.02.2024
Німеччина надасть у 2024 р. військову допомогу Україні на EUR7,1 млрд - Шольц

Німеччина надасть у 2024 р. військову допомогу Україні на EUR7,1 млрд - Шольц

16:08 15.02.2024
Генеральний інспектор бундесверу пообіцяв додаткову військову допомогу Україні на суму €100 млн

Генеральний інспектор бундесверу пообіцяв додаткову військову допомогу Україні на суму €100 млн

11:30 15.02.2024
Австралія виділяє $AU50 млн на військову допомогу Україні - посол

Австралія виділяє $AU50 млн на військову допомогу Україні - посол

16:12 12.02.2024
Обраний президент Фінляндії не вірить у швидке поліпшення відносин із РФ, обіцяє продовжити політику Нііністьо

Обраний президент Фінляндії не вірить у швидке поліпшення відносин із РФ, обіцяє продовжити політику Нііністьо

01:06 12.02.2024
Стубб стане новим президентом Фінляндії, підтримка України триватиме

Стубб стане новим президентом Фінляндії, підтримка України триватиме

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

3-тя ОШБр вибила окупантів із Красногорівки в Донецькій області, населений пункт перебуває під контролем українських військ

Уряд не веде переговори про закриття кордонів із Польщею - Кубраков

Зеленський обговорив із президенткою Молдови події в Придністров'ї та інструменти протистояння впливу РФ

Зеленський обговорив із президентом Північної Македонії створення за участю Балканських країн хабу з реабілітації поранених українських військовослужбовців

Через обстріл у Херсоні поранено чоловіка, його госпіталізували

ОСТАННЄ

Зеленський і прем'єр Північної Македонії підписали Спільну декларацію щодо євроатлантичної інтеграції України

3-тя ОШБр вибила окупантів із Красногорівки в Донецькій області, населений пункт перебуває під контролем українських військ

Президенти України та Сербії скоординували контакти з метою підтримки Української формули миру якнайбільшою кількістю країн

США вивчають варіант виділення військової допомоги Україні за рахунок $4 млрд, що залишилися

Уряд не веде переговори про закриття кордонів із Польщею - Кубраков

Зеленський обговорив із президенткою Молдови події в Придністров'ї та інструменти протистояння впливу РФ

Зеленський обговорив із президентом Північної Македонії створення за участю Балканських країн хабу з реабілітації поранених українських військовослужбовців

Через обстріл у Херсоні поранено чоловіка, його госпіталізували

Кличко: У столиці триває відновлення житлових будинків, пошкоджених російськими обстрілами

Українська авіація завдала ударів по семи районах зосередження особового складу ворога

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА