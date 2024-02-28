Зеленський обговорив із президенткою Молдови події в Придністров'ї та інструменти протистояння впливу РФ

Президент України Володимир Зеленський і президентка Молдови Мая Санду провели зустріч у межах участі в саміті "Україна - Південно-Східна Європа" в Тирані.

Як повідомляє пресслужба глави української держави, сторони обговорили нещодавні події в Придністров'ї, а також спроби країни-агресора дестабілізувати там ситуацію та дієві інструменти протистояння впливу РФ.

"Дякую за ваші слова підтримки. Ми абсолютно на вашому боці. Ми підтримуємо вас і ваших людей", - наголосив Зеленський.

Також лідери держав обговорили функціонування транспортних коридорів для експорту української продукції територією Молдови.

"Співрозмовники наголосили, що інтеграція України та Молдови до Європейського Союзу є спільною метою двох країн, і домовилися про подальшу взаємну підтримку та координацію зусиль на шляху до членства в ЄС", - зазначено в повідомленні.