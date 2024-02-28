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19:55 28.02.2024

Зеленський обговорив із президентом Північної Македонії створення за участю Балканських країн хабу з реабілітації поранених українських військовослужбовців

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Президент України Володимир Зеленський і президент Північної Македонії Стево Пендаровський провели зустріч у межах участі в саміті "Україна - Південно-Східна Європа" в Тирані.

"Глава держави високо оцінив підтримку України з боку Північної Македонії на політичному рівні. Володимир Зеленський подякував співрозмовнику за чітку позицію щодо майбутнього членства нашої держави в НАТО, що була засвідчена у Спільній декларації з євроатлантичної інтеграції України", - повідомляє пресслужба президента.

Крім цього, Зеленський поінформував президента Пендаровського про ситуацію на фронті та актуальні оборонні потреби України. Глава української держави наголосив на важливості участі Північної Македонії в реалізації Української Формули миру та підготовці до Глобального саміту миру у Швейцарії.

Сторони також обговорили створення за участю Балканських країн хабу з реабілітації поранених українських військовослужбовців, а також оздоровлення дітей полеглих воїнів.

"Якщо наші друзі допоможуть, ми можемо говорити про реабілітаційну коаліцію. Це буде дуже важливо, якщо наші балканські друзі зможуть допомогти організувати таку платформу за участю різних країн", - зазначив Зеленський.

 

 

 

Теги: #зустріч #президенти #північна_македонія

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