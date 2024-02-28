Українська авіація завдала ударів по семи районах зосередження особового складу ворога

Протягом доби авіація сил оборони України завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу ворога, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні, опублікованому ввечері в середу.

Також підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 пункту управління, 1 району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 4 артилерійських засобах, 1 засобу ППО, 1 станції РЕБ і ще по 1 іншій важливій цілі російських окупантів.