Події

19:41 28.02.2024

Українська авіація завдала ударів по семи районах зосередження особового складу ворога

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Українська авіація завдала ударів по семи районах зосередження особового складу ворога

Протягом доби авіація сил оборони України завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу ворога, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні, опублікованому ввечері в середу.

Також підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 пункту управління, 1 району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 4 артилерійських засобах, 1 засобу ППО, 1 станції РЕБ і ще по 1 іншій важливій цілі російських окупантів.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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