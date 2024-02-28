За добу ЗС України відбили 20 ворожих атак на авдіївському напрямку

За добу українські військові відбили 20 ворожих атак поблизу Бердичів, Орлівки, Тоненького, Первомайського і Невельського Донецької області на авдіївському напрямку, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні в середу ввечері.

Загалом протягом доби на фронті відбулося 79 бойових зіткнень.

На куп'янському напрямку ЗСУ відбили 1 атаку противника біля населеного пункту Табаївка, де окупанти намагалися вибити українські війська із займаних позицій.

На лиманському напрямку Сили оборони відбили 6 ворожих атак неподалік Тернів, Ямполівки Донецької області та Білогорівки Луганської області, де противник намагався прорвати оборону ЗСУ.

На бахмутському напрямку українські захисники відбили 8 атак росіян у районах Іванівського та Кліщіївки на Донеччині, де окупанти намагалися покращити своє тактичне положення.

Також 1 атаку було відбито в районі на схід від Роботиного Запорізької області на оріхівському напрямку.

Своєю чергою, впродовж доби ворог за підтримки авіації 25 разів намагався прорвати оборону ЗСУ в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Урожайного Донецької області на новопавлівському напрямку, а також здійснив 3 спроби штурму українських військ на лівобережжі Дніпра в Херсонській області.