"Укрнафта" викрила факти корупції всередині компанії

Служба безпеки ПАТ "Укрнафта" спільно з поліцією запобігли корупційному збагаченню всередині компанії.

"26 лютого внутрішня служба безпеки компанії спільно з Національною поліцією України здійснили слідчо-оперативні дії, в результаті яких вдалося задокументувати отримання неправомірної вигоди одним із співробітників компанії", - повідомляється в пресрелізі товариства в середу.

Як ідеться в документі, це вже другий випадок ефективних викривальних дій "Укрнафти" спільно із правоохоронцями.

"Завжди говорив і буду говорити: в "Укрнафті" нульова толерантність до корупції. Тому дякую всім, хто повідомляє про, навіть найменші, факти зловживань і перевищення повноважень на нашу гарячу лінію - опосередковано або анонімно, - кожне звернення ретельно перевіряється, а винні притягаються й притягатимуться до відповідальності", - заявив процитований у пресрелізі директор "Укрнафти" Сергій Корецький.

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, що є оператором національної мережі АЗС із 537 станцій, з яких діють 456.

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. 5 листопада 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передання державі на частку корпоративних прав компанії, що належала приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.