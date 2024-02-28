У Молдові продовжують ще на рік термін надання тимчасового захисту переселенцям з України

Термін надання тимчасового захисту вимушеним переселенцям з України 1 березня буде продовжено ще на рік – до 1 березня 2025 року, повідомляють на сайті уряду Молдови.

"Документ, що посвідчує особу бенефіціара тимчасового захисту, також буде автоматично продовжено. Таке рішення схвалила виконавча влада, щоб забезпечити стабільність і безпеку українцям, які знайшли прихисток у нашій країні", - ідеться в повідомленні.

Запит про надання тимчасового захисту можуть подати до 1 березня 2024 року громадяни України, які перебувають у країні, а також ті українці, які прибудуть до Молдови після цієї дати, до 1 березня 2025 року.

Особи, яким надано тимчасовий захист, матимуть право працювати на території Республіки Молдова, без отримання права тимчасового проживання з метою роботи, за умови, що вони зареєстровані в місцевому територіальному підрозділі Національного агентства зайнятості.

За даними уряду, наразі на території Молдови перебувають понад 116 тис. людей, переміщених з України. Майже 39 тис. попередньо стали на облік для отримання тимчасового захисту, а понад 30 тис. уже отримали документи, що посвідчують особу.