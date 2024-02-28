Держкіно 182 рази клопотало перед Держприкордонслужбою про перетин кордону військовозобов'язаними у 2022-2024 роках, кілька осіб не повернулися

Державне агентство України з питань кіно 182 рази клопотало перед Державною прикордонною службою щодо перетину кордону військовозобов'язаними особами протягом 2022-2024 років.

"Із проханням надати сприяння в перетині кордону громадянам України Держкіно надіслало до адміністрації Державної прикордонної служби України у 2022 році 81 листа, у 2023 році - 89 листів, у 2024 році було надіслано 12 листів", - ідеться у відповіді Держкіно на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

У відомстві зазначили, що не всі звернення громадян про перетин кордону було задоволено, оскільки безпосереднє рішення ухвалюється на пункті пропуску.

"Держкіно зверталося до правоохоронних органів та уповноважених органів виконавчої влади щодо ймовірного неповернення кількох громадян на територію України", - додали в агентстві.

Водночас у Держкіно заявили, що, відповідно до закону "Про захист персональних даних", не можуть розповісти, про кого саме йдеться.

Як повідомлялося, Міністерство молоді та спорту України у 2022-2024 роках надіслало до Держприкордонслужби 4 тис. 760 листів стосовно перетину кордону спортсменами, тренерами та спортивним персоналом для участі у спортивних змаганнях. Водночас 317 спортсменів, тренерів і осіб зі спортивного персоналу прострочили дозволені терміни перебування за кордоном.

Мінкультури надіслало до Держприкордонслужби 3 724 листи щодо сприяння у тимчасовому виїзді за кордон у 2023 році. Водночас відомство не веде обліку порушників умов повернення, але в. о. міністра культури Ростислав Карандєєв заявляв, що з-за кордону не повертаються менше ніж 1% діячів культури з тих, кому видано дозвіл на виїзд.

Міносвіти 2,9 тис. разів клопотало перед Держприкордонслужбою про перетин кордону працівниками закладів освіти у 2022-2024 роках. Водночас у відомстві зазначили, що не ведуть обліку осіб, які порушили взяті зобов'язання щодо термінів повернення в Україну.

Міністерство у справах ветеранів 11 разів клопотало перед Держприкордонслужбою про перетин кордону військовозобов'язаними особами у 2022-2024 роках. Усі співробітники відомства повернулися вчасно, а обліку інших осіб міністерство не веде.

Національна академія наук України сім разів клопотала перед Держприкордонслужбою про перетин кордону співробітниками НАНУ у 2022-2024 роках. В Академії наголосили, що всі співробітники, про яких ішлося в клопотаннях, вчасно повернулися в Україну.