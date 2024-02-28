Розслідування стосовно Гладковського та Букіна завершено

Антикорупційні органи України завершили розслідування за підозрою гендиректора одного з підприємств "Укроборонпрому" та близького родича колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО), інформують у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП).

"27 лютого 2024 року прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно колишнього генерального директора ДК "Укрспецекспорт" і особи, близький родич якої обіймав посаду в Раді національної безпеки і оборони України, злочинні дії яких завдали ДК "Укрспецекспорт" (входить до сфери управління державного концерну "Укроборонпром") збитків на майже 13 млн грн", - ідеться в повідомленні САП у телеграм-каналі в середу.

У повідомленні не називаються імена фігурантів.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела в правоохоронних органах, ідеться про Ігоря Гладковського та Павла Букіна.

За дорученням прокурора САП детективи НАБУ відкрили матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.

У прокуратурі нагадують, що в межах досудового розслідування за фактами зловживань у оборонній сфері, пов’язаних із діяльністю ДК "Укроборонпром", розслідування яких САП та НАБУ розпочали після оприлюднення журналістських розслідувань , зокрема команди Bihus.Info, встановлено, що колишній гендиректор ДК "Укрспецекспорт" вступив у змову з близьким родичем на той час першого заступника секретаря РНБО України з метою надання останньому неправомірної вигоди за рахунок коштів ДК "Укрспецекспорт", шляхом укладення договору про постачання обладнання.

Протягом серпня 2016 року – лютого 2017 року зазначені особи забезпечили укладення та виконання необхідних договорів між ДК "Укрспецекспорт" і підконтрольним близькому родичу товариством про закупівлю висотомірів для авіаційної техніки на загальну суму 14,377 млн грн. При цьому різниця між ринковою вартістю товарів та ціною договору становила 12,947 млн грн.

Оскільки фігуранти перебувають у розшуку, щодо них проводилося спеціальне досудове розслідування (in absentia).