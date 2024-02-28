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11:23 28.02.2024

Кінець зими в Україні очікується теплим, без опадів

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Кінець зими в Україні очікується теплим, без опадів

В Україні в останній день зими, 29 лютого, без опадів, уночі та вранці в західній і південній частинах подекуди туман.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер південно-східний, південний, 5-10 м/с.

Температура в західних областях у четвер уночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 10-15° тепла, на Закарпатті до 19°; на решті територій уночі від 1° тепла до 4° морозу, у східних областях до 7° морозу, вдень 6-11° тепла, на крайньому півдні країни до 14°.

У Києві 29 лютого без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, удень 8-10° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві за весь час спостережень 29 лютого найвищу температуру вдень було зафіксовано на позначці +9,3° у 2008 р., найнижчу вночі - на позначці -17,9° у 1952 р.

У перший день весни, 1 березня, в Україні без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура в західних областях уночі 1-6° тепла, вдень 11-16°, на Закарпатті до 20°; на решті територій уночі від 3° тепла до 2° морозу (в східних областях 1-6° морозу), вдень 6-11° тепла.

У Києві 1 березня без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 8-10°.

Теги: #погода #прогноз

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