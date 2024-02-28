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07:43 28.02.2024

ЗС України за добу ліквідували 1060 окупантів - Генштаб ЗСУ

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ЗС України за добу ліквідували 1060 окупантів - Генштаб ЗСУ

Українські військові за добу ліквідували близько 1060 осіб особового складу ворога, 14 танків, 14 бойових броньованих машин, 20 артилерійських систем, 2 засоби ППО, 2 літаки, 24 БПЛА, 53 одиниці авто - і спецтехніки, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.02. 24 орієнтовно склали: особового складу - близько 412610 (+1060) осіб, танків - 6570 (+14) од, бойових броньованих машин - 12508 (+14) од, артилерійських систем - 1029 (+20) од, РСЗВ - 1000 (+0) од, засоби ППО - 688 (+2) од, літаків - 342 (+2) од, гелікоптерів - 325 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7753 (+24) од, крилаті ракети - 1912 (+0), кораблі/катери - 25 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни - 13112 (+47) од, спеціальна техніка - 1594 (+6)", - йдеться в повідомленні, опублікованому на фейсбук-сторінці у середу вранці.

Дані уточнюються.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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