Нова Зеландія відмовляється вводити заборону на продаж тютюну майбутнім поколінням

Нова Зеландія скасує перший у світі закон, що забороняє продаж тютюну майбутнім поколінням, дослідники та учасники кампаній попереджають про ризик загибелі людей унаслідок цього, повідомляє Reuters у вівторок.

Найжорсткіші у світі антитютюнові правила, які мали набути чинності з липня, забороняли продаж тютюну особам, народженим після 1 січня 2009 року, знижували вміст нікотину в курильних виробах і скорочували кількість роздрібних продавців тютюнових виробів більш як на 90 %, будуть скасовані.

Новий коаліційний уряд, обраний у жовтні, підтвердив, що скасування закону відбудеться у вівторок у терміновому порядку, що дасть йому змогу не звертатися за коментарями до громадськості, відповідно до раніше оголошених планів.

Новий міністр фінансів Нової Зеландії Нікола Вілліс у суботу заявила, що ці заходи буде скасовано до березня 2024 року, а доходи, отримані від продажу сигарет, підуть на зниження податків, повідомляє CNN.

Помічник міністра охорони здоров'я Кейсі Костелло заявив, що коаліційний уряд прихильний до ідеї скорочення куріння, але використовує інший підхід до регулювання, щоб відбити цю звичку і знизити шкоду, яку вона завдає.

"Найближчим часом я представлю кабінету міністрів пакет заходів, спрямованих на розширення інструментів, доступних для допомоги людям у відмові від паління", - сказав Костелло, додавши, що правила вейпінгу також будуть посилені, щоб утримати молодих людей.

Рішення, яке зазнало різкої критики через його можливий вплив на стан здоров'я населення Нової Зеландії, також викликало побоювання, що воно може чинити сильніший вплив на населення маорі і пасифіка - групи з більш високим рівнем куріння.

За словами дослідниці з Університету Отаго Джанет Хоек, скасування закону йде врозріз із переконливими даними досліджень, ігнорує заходи, які активно підтримують лідери маорі, і збереже нерівність у сфері охорони здоров'я.

"Великомасштабні клінічні випробування та моделювальні дослідження показують, що законодавство швидко підвищило б рівень відмови від куріння серед курців і значно ускладнило б залучення до паління молоді", - сказала Гоєк, співдиректорка групи, що вивчає способи скорочення куріння.