Події

03:53 28.02.2024

Нова Зеландія відмовляється вводити заборону на продаж тютюну майбутнім поколінням

2 хв читати
Нова Зеландія відмовляється вводити заборону на продаж тютюну майбутнім поколінням

Нова Зеландія скасує перший у світі закон, що забороняє продаж тютюну майбутнім поколінням, дослідники та учасники кампаній попереджають про ризик загибелі людей унаслідок цього, повідомляє Reuters у вівторок.

Найжорсткіші у світі антитютюнові правила, які мали набути чинності з липня, забороняли продаж тютюну особам, народженим після 1 січня 2009 року, знижували вміст нікотину в курильних виробах і скорочували кількість роздрібних продавців тютюнових виробів більш як на 90 %, будуть скасовані.

Новий коаліційний уряд, обраний у жовтні, підтвердив, що скасування закону відбудеться у вівторок у терміновому порядку, що дасть йому змогу не звертатися за коментарями до громадськості, відповідно до раніше оголошених планів.

Новий міністр фінансів Нової Зеландії Нікола Вілліс у суботу заявила, що ці заходи буде скасовано до березня 2024 року, а доходи, отримані від продажу сигарет, підуть на зниження податків, повідомляє CNN.

Помічник міністра охорони здоров'я Кейсі Костелло заявив, що коаліційний уряд прихильний до ідеї скорочення куріння, але використовує інший підхід до регулювання, щоб відбити цю звичку і знизити шкоду, яку вона завдає.

"Найближчим часом я представлю кабінету міністрів пакет заходів, спрямованих на розширення інструментів, доступних для допомоги людям у відмові від паління", - сказав Костелло, додавши, що правила вейпінгу також будуть посилені, щоб утримати молодих людей.

Рішення, яке зазнало різкої критики через його можливий вплив на стан здоров'я населення Нової Зеландії, також викликало побоювання, що воно може чинити сильніший вплив на населення маорі і пасифіка - групи з більш високим рівнем куріння.

За словами дослідниці з Університету Отаго Джанет Хоек, скасування закону йде врозріз із переконливими даними досліджень, ігнорує заходи, які активно підтримують лідери маорі, і збереже нерівність у сфері охорони здоров'я.

"Великомасштабні клінічні випробування та моделювальні дослідження показують, що законодавство швидко підвищило б рівень відмови від куріння серед курців і значно ускладнило б залучення до паління молоді", - сказала Гоєк, співдиректорка групи, що вивчає способи скорочення куріння.

Теги: #заборона #тютюн #нова_зеландія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:54 22.02.2024
Латвія заборонила імпорт російської та білоруської сільськогосподарської продукції

Латвія заборонила імпорт російської та білоруської сільськогосподарської продукції

08:42 22.02.2024
Нова Зеландія надасть Україні новий пакет допомоги майже на $16 млн

Нова Зеландія надасть Україні новий пакет допомоги майже на $16 млн

07:14 03.02.2024
BAT і Philip Morris врегулювали патентний спір навколо електронних сигарет та іншої продукції

BAT і Philip Morris врегулювали патентний спір навколо електронних сигарет та іншої продукції

04:44 03.02.2024
BAT і Philip Morris врегулювали патентний спір навколо електронних сигарет та іншої продукції

BAT і Philip Morris врегулювали патентний спір навколо електронних сигарет та іншої продукції

14:41 02.02.2024
Україна заборонила ввезення яєць і птиці з Чехії через пташиний грип

Україна заборонила ввезення яєць і птиці з Чехії через пташиний грип

04:28 29.01.2024
Велика Британія введе заборону на одноразові вейпи

Велика Британія введе заборону на одноразові вейпи

18:55 22.01.2024
Уряд пропонує РНБО запровадити санкції проти транспортного сектора РФ на 50 років

Уряд пропонує РНБО запровадити санкції проти транспортного сектора РФ на 50 років

19:16 19.01.2024
Гетманцев ініціював проведення відкритих комітетських слухань щодо нелегального тютюнового ринку

Гетманцев ініціював проведення відкритих комітетських слухань щодо нелегального тютюнового ринку

19:55 15.01.2024
Україна заборонила ввезення м'ясних продуктів зі Швеції та США через пташиний грип, тварин з Іраку через блутанг

Україна заборонила ввезення м'ясних продуктів зі Швеції та США через пташиний грип, тварин з Іраку через блутанг

08:44 10.01.2024
Держрегслужба відмовила в погодженні законопроєкту про заборону викладки тютюнових виробів

Держрегслужба відмовила в погодженні законопроєкту про заборону викладки тютюнових виробів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський прибув із візитом до Албанії

ВИБУХИ В ОДЕСІ - СУСПІЛЬНЕ

110 окрема механізована бригада, яка обороняла Авдіївку, йде на ротацію

США не будуть відправляти війська в Україну

Керівництво ДП "Антонов" судитимуть за перешкоджання законній діяльності військових, унаслідок чого ворог знищив "Мрію"

ОСТАННЄ

Унаслідок падіння уламків дрона в Одесі виникла пожежа - Сили оборони півдня України

Зеленський прибув із візитом до Албанії

Шостій людині висунуто обвинувачення у шпигунстві на користь РФ у Великій Британії

Німецька поліція затримала екс-активістку RAF Даніелу Клетт

У Сумській області було близько 300 вибухів, обстрілу зазнали 13 громад, двоє людей загинули, вісім поранені

ВИБУХИ В ОДЕСІ - СУСПІЛЬНЕ

"Укрзалізниця" подала на конкурс CEF проекти на EUR80 млн

Посли G7 вітають призначення Павлущика головою НАЗК

Росіяни обстріляли Курахівську громаду, одна людина загинула, п'ятьох поранено

110 окрема механізована бригада, яка обороняла Авдіївку, йде на ротацію

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА