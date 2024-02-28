Унаслідок падіння уламків дрона в Одесі виникла пожежа - Сили оборони півдня України

Російські окупанти продовжують атакувати із застосуванням дронів населені пункти півдня, внаслідок падіння уламків дрона в Одесі виникла пожежа на об'єкті критичної інфраструктури, повідомляє командування Сил оборони півдня України в середу вночі.

"Сили протиповітряної оборони відпрацювали результативно по всіх БпЛА типу "Shahed-131/136". Падіння уламків одного зі збитих дронів спричинило замикання в електромережі об'єкта критичної інфраструктури в Одесі. Пожежу, що виникла, оперативно ліквідовано. Люди не постраждали", - вказується в повідомленні в телеграм-каналі.

Подробиці буде надано в ранковому зведенні, уточнюють Сили оборони півдня.

Раніше повідомлялося про вибухи в Одесі.