Події

02:16 28.02.2024

Унаслідок падіння уламків дрона в Одесі виникла пожежа - Сили оборони півдня України

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Унаслідок падіння уламків дрона в Одесі виникла пожежа - Сили оборони півдня України

Російські окупанти продовжують атакувати із застосуванням дронів населені пункти півдня, внаслідок падіння уламків дрона в Одесі виникла пожежа на об'єкті критичної інфраструктури, повідомляє командування Сил оборони півдня України в середу вночі.

"Сили протиповітряної оборони відпрацювали результативно по всіх БпЛА типу "Shahed-131/136". Падіння уламків одного зі збитих дронів спричинило замикання в електромережі об'єкта критичної інфраструктури в Одесі. Пожежу, що виникла, оперативно ліквідовано. Люди не постраждали", - вказується в повідомленні в телеграм-каналі.

Подробиці буде надано в ранковому зведенні, уточнюють Сили оборони півдня.

Раніше повідомлялося про вибухи в Одесі.

Теги: #атака #україна #одеса #бпла_рф

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