110 окрема механізована бригада, яка обороняла Авдіївку, йде на ротацію

110-та окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка, яка захищала Авдіївку, заявила, що йде на ротацію.

"Ми виходимо на відпочинок. Виходимо з високо піднятою головою. За два роки протистояння нарешті ротація. Ми будемо набиратися сил, щоб знову бити ворога. Підрозділам що нас змінили бажаємо витримки та якомога більше знищити "орків", - ідеться в повідомленні у фейсбуці.

У бригаді висловили подяку Авдіївській, Мирноградській, Покровській військово-цивільним адміністраціям і керівництву Авдіївського коксохімічного заводу.

"Без вашого сприяння нам би було набагато важче стримувати навалу московитської орди. Ваша допомога - безцінна! У єдності ми непереможні! "Імперія" має розпастися!", - підсумували військові.