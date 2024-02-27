Події

20:55 27.02.2024

110 окрема механізована бригада, яка обороняла Авдіївку, йде на ротацію

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110 окрема механізована бригада, яка обороняла Авдіївку, йде на ротацію

110-та окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка, яка захищала Авдіївку, заявила, що йде на ротацію.

"Ми виходимо на відпочинок. Виходимо з високо піднятою головою. За два роки протистояння нарешті ротація. Ми будемо набиратися сил, щоб знову бити ворога. Підрозділам що нас змінили бажаємо витримки та якомога більше знищити "орків", - ідеться в повідомленні у фейсбуці.

У бригаді висловили подяку Авдіївській, Мирноградській, Покровській військово-цивільним адміністраціям і керівництву Авдіївського коксохімічного заводу.

"Без вашого сприяння нам би було набагато важче стримувати навалу московитської орди. Ваша допомога - безцінна! У єдності ми непереможні! "Імперія" має розпастися!", - підсумували військові.

 

 

 

Теги: #фронт #ротація #бригада

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