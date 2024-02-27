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15:49 27.02.2024

СБУ й Нацполіція встановили особи молодих людей, які влаштували вечірку з гаслами "кадирівців" і стріляниною з пістолета

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Служба безпеки України й Національна поліція викрили шістьох молодих людей із Київської області, які записали відео з гаслами "кадирівців", інформують у СБУ.

"Служба безпеки та Національна поліція "по гарячих слідах" установили особи й місцеперебування мешканців Київщини, які поширили відео на підтримку країни-агресора. Мова йде про шістьох місцевих жителів віком від 17 до 21 року. Вони влаштували вечірку, під час якої стріляли з пістолета та вигукували гасла окупаційних загонів Кадирова", - повідомляє СБУ в телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією української спецслужби, провокаційні висловлювання молоді люди записали на відео, а 26 лютого цей запис з'явився в одному з популярних месенджерів.

"За цим фактом правоохоронці провели невідкладні комплексні заходи, у результаті яких затримано автора антиукраїнського відео. Під час обшуків у його помешканні в Києві виявлено мобільний телефон, на який він записував ворожі гасла", - йдеться в повідомленні.

Також в оселі хлопця знайдено та вилучено зброю, з якої здійснювали постріли під час вечірки.

Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінальної справи стосовно автора відео за статтею "хуліганство" та обрання йому запобіжного заходу.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.

 

Теги: #сбу #нацполіція

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