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15:31 27.02.2024

Глава МВС: Двоє поліцейських загинули, четверо поранені внаслідок ворожого обстрілу на Сумщині

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Глава МВС: Двоє поліцейських загинули, четверо поранені внаслідок ворожого обстрілу на Сумщині

Двоє поліцейських загинули і четверо дістали поранення внаслідок ворожого артилерійського обстрілу в Сумській області, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Слідча група виїхала на документування наслідків прильотів по будівлі фермерського господарства. І в цей час ворог вдарив знову. Прицільно артилерією по правоохоронцях", - повідомив міністр у вівторок у телеграм-каналі.

За його словами, тіла двох поліцейських рятувальники витягли з-під завалів, поранення дістали ще четверо слідчих. Їм надають медичну допомогу.

"Поліцейські не покидають цивільних навіть у найгарячіших точках. Постійно ризикують життям, залишаючись вірними Присязі. І сьогоднішня трагедія доводить, що це не просто слова", - додав Клименко.

Теги: #поліція #загибель #сумська_область

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