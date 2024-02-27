ЗСУ збили ще один ворожий літак Су-34 - Олещук

Сили ППО збили ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34, повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Микола Олещук.

"Мінус ще один Су-34 на східному напрямку! Вчора російським пілотам вдалось ухилитися від наших ракет, але так буде не завжди! Тому раджу окупантам перед кожним вильотом про всяк випадок побачитись із рідними. Бо хто його знає, пощастить чи ні цього разу", - написав Олещук у телеграм-каналі у вівторок.

Він подякував українським воїнам за бойову роботу.