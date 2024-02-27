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09:25 27.02.2024

Мінкультури доповнило Нацперелік елементів нематеріальної культурної спадщини України чотирма новими позиціями

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Мінкультури доповнило Нацперелік елементів нематеріальної культурної спадщини України чотирма новими позиціями

Міністерство культури та інформаційної політики доповнило Національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини України чотирма новими позиціями.

Згідно з повідомленням пресслужби міністерства, перелік доповнено такими елементами: традиції приготування та споживання каші "Зозулі" на Вінничині; традиція приготування затірки в селі Крива Лука Донецької області; кавова традиція кримських татар; традиційний танець кримських татар "Агір ава ве Кайтарма".

Зазначається, що тепер громади мають вжити заходів щодо врахування рекомендацій і пропозицій Експертної ради з питань нематеріальної культурної спадщини при Мінкультури щодо забезпечення охорони елементів нематеріальної культурної спадщини.

Теги: #мінкультури #культурна_спадщина

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