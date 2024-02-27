У Херсонській області в результаті обстрілів пошкоджено багатоповерхівку та приватні будинки, три людини дістали поранення

У Херсонській області внаслідок обстрілів пошкоджено багатоповерхівку і приватні житлові будинки, 3 людини дістали поранення, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у зведенні станом на 06.00 27 лютого.

"Минулої доби противник обстрілював Білозерку, Молодіжне, Нововоронцовку, Понятівку, Львове, Велетенське, Шляхове, Веселе, Томину Балку, Козацьке, Новомиколаївку, Осокорівку, Садове, Дар'ївку, Антонівку, Станіслав, Степанівку, Одрадокам'янку, Токарівку, Зеленівку, Сонячне та місто Херсон", - написав він у своєму телеграм-каналі.

За даними обладміністрації, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема було пошкоджено багатоповерхівку та 28 приватних будинків. В одному з районів міста Херсон зафіксовано влучання в об'єкти критичної інфраструктури, також пошкоджено адмінбудівлю та автомобілі.

"Через російську агресію 3 людини отримали поранення", - наголосив Прокудін.

Крім того, внаслідок обстрілів у населених пунктах Новомиколаївка Бериславського району та Станіслав Херсонського району пошкоджено господарську споруду та сільгосптехніку.