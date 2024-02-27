Події

08:09 27.02.2024

Силами оборони ліквідовано 850 окупантів і 16 артилерійських систем противника

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Силами оборони ліквідовано 850 окупантів і 16 артилерійських систем противника

Силами оборони за добу знищено 850 окупантів, 1 танк, 16 бронемашин, 16 артилерійських систем, 22 безпілотники, 2 крилаті ракети супротивника, 36 одиниць авто та спецтехніки, повідомляє про втрати ворога Генштаб Збройних сил України у вівторок уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 27.02. 24 орієнтовно склали: особового складу - близько 411550 (+850) осіб, танків - 6556 (+1) од, бойових броньованих машин - 12494 (+16) од, артилерійських систем - 1009 (+16) од, РСЗВ - 1000 (+0) од, засоби ППО - 686 (+0) од, літаків - 340 (+0) од, гелікоптерів - 325 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7729 (+22), крилаті ракети - 1912 (+2), кораблі / катери - 25 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 13065 (+28) од, спеціальної техніки - 1588 (+8)", - зазначається у зведенні.

Дані уточнюють.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

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