27 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 734 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 734 RUSSIAN AGRESSION

27 лютого - Міжнародний день оптиміста, Всесвітній день неурядових організацій, День обізнаності про аносмію, Всесвітній День стерилізації тварин, Міжнародний день полярного ведмедя, День без клопоту.

У Домініканській Республіці - День незалежності, у В'єтнамі - День медика.

Православна церква вшановує пам'ять святого Прокопія Декаполіта.

Міжнародний день оптиміста

Відзначають цей день у лютому двічі - у перший четвер і 27 лютого. Як так сталося, зараз уже ніхто достеменно сказати не може. Можливо комусь забракло позитивних емоцій, щоб дочекатися весни, а можливо просто результат помилки, яку розповсюдили у ЗМІ, що й призвело до появи другого дня оптиміста.

День обізнаності про аносмію

Аносмія - повна або часткова втрата нюху, що становить загрозу для здоров'я в цілому. Відсутність нюху призводить до розладів травлення, а також до утруднення виявлення отруйних речовин. Втрата нюху може бути вродженою або набутою (захворювання слизової, ураження головного мозку, вірусні захворювання, куріння, токсини, пухлини).

Мета Дня обізнаності про аносмію - привернути увагу суспільства до проблеми втрати нюху, залучення до профілактики (регулярні візити до лікарів, рентгени, аналізи) та вчасне лікування захворювань, які можуть призвести до аносмії.

Всесвітній день неурядових організацій

Ідея свята виникла 2009 року, проте Всесвітній день НУО офіційно затвердила Рада держав Балтійського моря 17 квітня 2010 року на Форумі неурядових організацій. Перше міжнародне святкування відбулося 2014 року.

Ще цього дня:

1918 - Початок походу січових стрільців проти більшовицьких військ, які напали на Україну;

1933 - Підпал німецького Рейхстагу, який був використаний Гітлером як привід для розпуску Рейхстагу і встановлення диктатури в Третьому Рейху;

1942 - Масові розстріли в Бабиному Яру німецькими військами членів українського націоналістичного підпілля;

1952 - ООН уперше провела засідання в новій штаб-квартирі в Нью-Йорку;

1991 - Президент США Джордж Герберт Вокер Буш оголосив про звільнення Кувейту під час операції "Буря в пустелі";

2014 - Російські спецпризначенці у військовій формі без розпізнавальних знаків захопили будівлі парламенту і Ради міністрів Криму і вивісили над ними російські прапори;

2015 - У Москві біля Кремля застрелено одного з головних лідерів політичної опозиції путінському режиму, колишнього віце-прем'єра уряду Росії Бориса Нємцова.

Церковне свято

Прокопій Декаполіт - візантійський чернець, християнський подвижник, преподобний, сповідник.

Прокопій Декаполіт був ченцем і жив у Константинополі в одному з монастирів. Мав учня і сподвижника Василя Сповідника. Під час іконоборчого гоніння за часів імператора Льва Ісавра разом із Василем був запроторений до в'язниці, де обидва ченці перебували до самої смерті імператора. Після смерті василевса Прокопій прожив близько 10 років і помер власною смертю.

Іменини: Авраамій, Кирило, Георгій, Ісаакій, Михайло, Мефодій, Филимон, Федір.