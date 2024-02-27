Події

02:54 27.02.2024

У Полтавській області влучень в об'єкти не зафіксовано - голова ОВА

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У Полтавській області влучень в об'єкти не зафіксовано - голова ОВА

У Полтавській області влучань в об'єкти не зафіксовано, прокоментував повідомлення про вибухи на території області, голова ОДА Філіп Пронін у ніч на 27 лютого.

"Влучень на території Полтавщини не зафіксовано. Жертв і постраждалих також немає, на щастя", - написав він у своєму Телеграм-каналі.

Раніше місцеві Телеграм-канали повідомляли про звуки вибухів, а в Повітряних силах ЗСУ попереджали про можливість застосування РФ балістичного озброєння.

 

Теги: #україна #вибухи #полтавська_область

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