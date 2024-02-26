Україна розпочала переговори з Норвегією про укладення безпекової угоди

Заступник глави Офісу президента Ігор Жовква розпочав переговори з норвезькою делегацією щодо укладення двосторонньої безпекової угоди, повідомляє пресслужба глави української держави.

"За дорученням президента України Володимира Зеленського та керівника Офісу глави держави Андрія Єрмака й на виконання Спільної декларації G7 про підтримку України заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква розпочав переговори з Норвегією щодо укладення двосторонньої безпекової угоди", - йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті президента в понеділок.

Зазначається, що норвезьку делегацію очолив спеціальний представник Міністерства закордонних справ Норвегії з питань України Крістіан Сісе.

Сторони обговорили основні структурні елементи та блоки угоди, а також погодили графік подальшої роботи.

"Норвегія – наш ключовий партнер у Північній Європі, один із лідерів коаліції бойових літаків, що підтримує Україну із самого початку повномасштабного вторгнення. Тому важливо, що сьогодні ми розпочали процес із формалізації безпекових зобов’язань наших держав", - наголосив Жовква.