Шмигаль після зустрічі зі своїм болгарським колегою: Очікуємо пожвавлення військового співробітництва для початку спільного виробництва зброї

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч із прем'єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим.

"Сьогодні за підсумком всебічного діалогу ми дійшли до спільного знаменника щодо багатьох важливих питань. Україна та Болгарія будуть і далі посилювати співпрацю в боротьбі з російською агресією та для відновлення територіальної цілісності і суверенітету нашої держави", - написав Шмигаль у телеграм-каналі в понеділок.

Також Болгарія займатиме провідні позиції у виконанні української Формули миру, зокрема, екологічної, енергетичної, продовольчої безпеки, а також відновлення України.

За словами Шмигаля, міністерства юстиції України та Болгарії активізують свою співпрацю, щоб притягнути РФ до відповідальності за скоєні злочини.

"Разом будуватимемо Міжнародний компенсаційний механізм, який дасть змогу стягнути з агресора кошти за завдані втрати та руйнування", - додав глава українського уряду.

Він наголосив, що Україна очікує пожвавлення військового співробітництва з Болгарією для започаткування спільного виробництва зброї та військової техніки. Пресслужба прем'єр-міністра повідомляє, що сторони підписали меморандум про співпрацю в оборонній сфері.

За підсумками зустрічі глави українського та болгарського урядів домовилися, що "найближчим часом профільні міністерства вивчать можливості встановлення інтерконекторів між електромережами України та Болгарії (через електромережу Румунії) в межах ENTSO-E". Крім цього, "Болгарія допоможе збільшити свій транзитний потенціал європейськими "шляхами солідарності" в напрямку портів Середземного моря".

Шмигаль повідомив, що в планах на 2024 рік є проведення наступного засідання Спільної міжурядової комісії з питань економічного співробітництва.