Події

19:43 26.02.2024

Зеленський узяв участь у спеціальному саміті в Парижі щодо підтримки України

1 хв читати
Зеленський узяв участь у спеціальному саміті в Парижі щодо підтримки України

Президент України Володимир Зеленський узяв у понеділок участь через відеозв'язок у рамках спеціального саміту в Парижі, організованого французьким лідером Еммануелем Макроном, щодо підтримки України.

"Сьогодні взяв участь у роботі спеціального саміту в Парижі - саміту лідерів, який зібрав пан президент Франції. Головна тематика - все, що посилює нас у Європі, нашу стійкість, спроможності, звісно, наші арсенали, нашу здатність виробляти зброю, постачання зброї для України та безперервність підтримки", - повідомив президент у відеозверненні.

За словами Зеленського, "все, що ми робимо разом для захисту від російської агресії, додає нашим народам реальної безпеки на десятиліття вперед".

"Тому що кожна з російських втрат і кожен із російських програшів привчає і Росію, і будь-якого іншого противника Європи й узагалі вільного світу - привчає, що агресія результатів не дає і не може дати. Співпраця і рішучість - це дві відповіді, які варто всім дати на питання про закінчення війни та наближення миру", - сказав він.

Як повідомлялося, близько 20 лідерів із держав Європейського Союзу зібралися сьогодні в Парижі, щоб направити російському президенту Володимиру Путіну чіткий сигнал щодо намірів Європи й надалі підтримувати Україну.

Теги: #президент #париж #саміт #участь

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:37 26.02.2024
Парламент Угорщини обрав Тамаша Шуйока президентом країни

Парламент Угорщини обрав Тамаша Шуйока президентом країни

19:13 25.02.2024
Вибори у США стануть переломним моментом для України - Зеленський

Вибори у США стануть переломним моментом для України - Зеленський

03:24 25.02.2024
Французькі фермери увірвалися на сільськогосподарський ярмарок у Парижі

Французькі фермери увірвалися на сільськогосподарський ярмарок у Парижі

19:29 24.02.2024
Ви знаєте, що нам потрібно, і що це потрібно вчасно - Зеленський лідерам країн G-7

Ви знаєте, що нам потрібно, і що це потрібно вчасно - Зеленський лідерам країн G-7

09:14 22.02.2024
25 лютого відбудеться форум "Україна. Рік 2024"

25 лютого відбудеться форум "Україна. Рік 2024"

19:21 21.02.2024
Зеленський і фракція "Слуга народу" обговорили ситуацію на фронті та в економіці - Арахамія

Зеленський і фракція "Слуга народу" обговорили ситуацію на фронті та в економіці - Арахамія

22:01 20.02.2024
Зеленський візьме участь у зустрічі лідерів G7, яка відбудеться в онлайн-форматі 24 лютого

Зеленський візьме участь у зустрічі лідерів G7, яка відбудеться в онлайн-форматі 24 лютого

20:42 20.02.2024
Зеленський зустрінеться з фракцією "Слуга народу" у ВР

Зеленський зустрінеться з фракцією "Слуга народу" у ВР

20:44 19.02.2024
Байден готовий зустрітися зі спікером Палати представників для обговорення допомоги Україні

Байден готовий зустрітися зі спікером Палати представників для обговорення допомоги Україні

20:55 18.02.2024
Безпекові угоди з Німеччиною, Францією та низкою країн не є альтернативою допомоги США - Зеленський

Безпекові угоди з Німеччиною, Францією та низкою країн не є альтернативою допомоги США - Зеленський

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ми маємо робити максимум, щоб повернути наших людей в Україну, - Зеленський

ВАКС заарештував нардепа Пашинського з альтернативою застави у 272 млн грн

Зеленський підписав закон про демобілізацію строковиків

Тарнавський: Організовуємо оборону населених пунктів на захід від Авдіївки, щоб не допустити подальшого просування росіян

Російський реваншизм розпочав війну проти України 10 років тому - Зеленський

ОСТАННЄ

Україна розпочала переговори з Норвегією про укладення безпекової угоди

Україна стала повноправним учасником ініціативи Federated Mission Networking

Шмигаль після зустрічі зі своїм болгарським колегою: Очікуємо пожвавлення військового співробітництва для початку спільного виробництва зброї

Генсек НАТО Столтенберг вітає ратифікацію угорським парламентом членства Швеції в альянсі

Українська авіація завдала ударів по 9 районах зосередження противника

Росіяни завдали одного ракетного і 58 авіаударів по території України

На лінії фронту за добу відбулося 79 бойових зіткнень

Унаслідок ворожого обстрілу в Сумській області загинув чоловік

Костін: Стандарти діяльності прокурорів у сфері захисту інвестицій під час досудового розслідування стануть обов'язковими

Ми маємо робити максимум, щоб повернути наших людей в Україну, - Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА