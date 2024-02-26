Зеленський узяв участь у спеціальному саміті в Парижі щодо підтримки України

Президент України Володимир Зеленський узяв у понеділок участь через відеозв'язок у рамках спеціального саміту в Парижі, організованого французьким лідером Еммануелем Макроном, щодо підтримки України.

"Сьогодні взяв участь у роботі спеціального саміту в Парижі - саміту лідерів, який зібрав пан президент Франції. Головна тематика - все, що посилює нас у Європі, нашу стійкість, спроможності, звісно, наші арсенали, нашу здатність виробляти зброю, постачання зброї для України та безперервність підтримки", - повідомив президент у відеозверненні.

За словами Зеленського, "все, що ми робимо разом для захисту від російської агресії, додає нашим народам реальної безпеки на десятиліття вперед".

"Тому що кожна з російських втрат і кожен із російських програшів привчає і Росію, і будь-якого іншого противника Європи й узагалі вільного світу - привчає, що агресія результатів не дає і не може дати. Співпраця і рішучість - це дві відповіді, які варто всім дати на питання про закінчення війни та наближення миру", - сказав він.

Як повідомлялося, близько 20 лідерів із держав Європейського Союзу зібралися сьогодні в Парижі, щоб направити російському президенту Володимиру Путіну чіткий сигнал щодо намірів Європи й надалі підтримувати Україну.