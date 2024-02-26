Парламент Угорщини схвалив заявку Швеції на вступ до НАТО - ЗМІ

Парламент Угорщини проголосував за ратифікацію вступу Швеції до НАТО, повідомляють у понеділок західні ЗМІ.

За їхніми даними, 188 парламентаріїв виступили за приєднання Швеції до НАТО, шість проголосували проти.

Тепер документ має підписати президент Угорщини, якого, як очікується, парламент обере також у понеділок.

Отже, Угорщина стане останнім членом альянсу, який схвалив вступ Швеції. Після завершення решти формальних процедур країна офіційно стане членом НАТО.

Згідно з процедурою приєднання до НАТО, країни-члени підпишуть протоколи до Північноатлантичного договору про приєднання Швеції до альянсу та сповістять про це США - депозитарія договору. Потім генсек альянсу Єнс Столтенберг запропонує Швеції приєднатися до Північноатлантичного договору. Після передання Держдепу США документів про приєднання країни до НАТО Швеція формально стане членом альянсу.

Угорщина залишалася єдиним членом НАТО, який не схвалював прийому Швеції до альянсу. В Будапешті неодноразово запевняли, що будуть готові ратифікувати вступ Швеції до НАТО, щойно Туреччина зробить це.

Туреччина завершила цей процес у січні цього року.

Держави-члени НАТО підписали протоколи про приєднання Фінляндії та Швеції до Північноатлантичної ради 5 липня 2022 року.