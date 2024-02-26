Події

16:20 26.02.2024

Розпочала роботу Міжнародна платформа зі звільнення незаконно утримуваних РФ цивільних осіб - омбудсмен

2 хв читати
Розпочала роботу Міжнародна платформа зі звільнення незаконно утримуваних РФ цивільних осіб - омбудсмен

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про початок роботи Міжнародної платформи зі звільнення незаконно утримуваних державою-агресором громадян України.

"Сьогодні відкрили Міжнародну платформу за звільнення незаконно утримуваних Російською Федерацією цивільних осіб, у рамках реалізації пункту 4 Формули миру. Україна вже має схожий досвід - з ініціативи Канади була створена Міжнародна коаліція країн за повернення депортованих дітей. Цей захід - перший крок до об'єднання зусиль, щоб звільнити цивільних осіб, яких незаконно утримує РФ. Нам потрібно зробити спільні кроки", - написав Лубінець у телеграм-каналі в понеділок.

Він зазначив, що РФ не лише окупує території України, а й незаконно затримує, безпідставно звинувачує у злочинах і позбавляє волі українських цивільних громадян на тимчасово окупованих нею територіях, зокрема й у Криму.

"Російська армія затримує цивільних через етнічне походження, віросповідання, переконання й погляди. Ув'язнених піддають фізичному, сексуальному та психологічному насильству. Засуджують громадян України за сфабрикованими звинуваченнями в екстремізмі та тероризмі. Також ми фіксуємо випадки, що громадяни України перебувають у застінках без висунутих офіційних обвинувачень", - написав омбудсмен.

За його словами, лише з 2022 року близько 28 тис. осіб вважаються зниклими безвісти за особливих обставин і незаконно позбавленими особистої свободи внаслідок збройної агресії РФ проти України. Вдалося звільнити лише 147 громадян.

Лубінець повідомив, що запропонував низку кроків щодо звільнення цивільних осіб, які є жертвами насильницьких зникнень. "Країни світу запроваджують пакет міжнародних санкцій та кримінальне переслідування за принципом універсальної юрисдикції проти посадових осіб РФ, винних у незаконному позбавленні волі цивільних. Здійснюються заходи дипломатичного впливу, спрямовані на створення стоп-ефекту для РФ. Необхідно видати ордери на арешт Міжнародним кримінальним судом російських посадових осіб, які винні в насильницьких зникненнях українських цивільних осіб. МКЧХ усе ж має отримати повний доступ до військовополонених і жертв насильницьких зникнень у РФ і на тимчасово окупованих територіях", - написав він.

Омбудсмен наголосив, що РФ має понести відповідальність за злочини, оскільки безкарність породжує ще більші апетити агресора.

 

Теги: #омбудсмен #полонені

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:40 25.02.2024
Лубінець підтвердив розстріл росіянами під Бахмутом сімох українських військовополонених, звернеться до ООН і МКЧХ

Лубінець підтвердив розстріл росіянами під Бахмутом сімох українських військовополонених, звернеться до ООН і МКЧХ

15:52 21.02.2024
Інформація про сотні українських військових, які потрапили в полон в Авдіївці, є фейком - ОСУВ "Таврія"

Інформація про сотні українських військових, які потрапили в полон в Авдіївці, є фейком - ОСУВ "Таврія"

12:42 21.02.2024
Мовний омбудсмен і проєкт "Єдині" заснували перші в Україні курси з удосконалення державної мови для військовослужбовців

Мовний омбудсмен і проєкт "Єдині" заснували перші в Україні курси з удосконалення державної мови для військовослужбовців

20:16 20.02.2024
На Харківщині військовополоненим надаватимуть одноразову адресну матдопомогу

На Харківщині військовополоненим надаватимуть одноразову адресну матдопомогу

11:41 20.02.2024
Лубінець звернувся до ООН і МКЧХ для з'ясування обставин розстрілу українських військовополонених в Авдіївці

Лубінець звернувся до ООН і МКЧХ для з'ясування обставин розстрілу українських військовополонених в Авдіївці

13:48 17.02.2024
Україна звернеться до міжнародних посередників для забезпечення гуманного поводження з воїнами, які потрапили в полон під час виходу з Авдіївки - Тарнавський

Україна звернеться до міжнародних посередників для забезпечення гуманного поводження з воїнами, які потрапили в полон під час виходу з Авдіївки - Тарнавський

14:52 13.02.2024
Освітній омбудсмен пропонує знижувати кваліфікаційну категорію педагогам за булінг, мобінг і колабораціонізм

Освітній омбудсмен пропонує знижувати кваліфікаційну категорію педагогам за булінг, мобінг і колабораціонізм

13:37 13.02.2024
Скарг на якість жестового перекладу нацвідбору на "Євробачення-2024" не надходило - мовний омбудсмен

Скарг на якість жестового перекладу нацвідбору на "Євробачення-2024" не надходило - мовний омбудсмен

20:59 08.02.2024
ГУР МО України подякувало ОАЕ за сприяння в поверненні військовополонених

ГУР МО України подякувало ОАЕ за сприяння в поверненні військовополонених

23:48 06.02.2024
Омбудсмен Лубінець закликав депутатів Верховної Ради ухвалити закон про мобілізацію в першому читанні

Омбудсмен Лубінець закликав депутатів Верховної Ради ухвалити закон про мобілізацію в першому читанні

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Тарнавський: Організовуємо оборону населених пунктів на захід від Авдіївки, щоб не допустити подальшого просування росіян

Російський реваншизм розпочав війну проти України 10 років тому - Зеленський

Глава МВС: На руках українців перебуває декілька мільйонів одиниць зброї

Українські сили здійснили відхід від села Ласточкине, щоб організувати оборону по лінії н. п. Орлівка, Тоненьке, Бердичі - ОСУВ "Таврія"

У Києві пролунала сирена з технічних причин, тривоги не оголошували - КМДА

ОСТАННЄ

Прем'єр Болгарії подарував Зеленському меч болгарського правителя хана Кубрата

Міноборони України: укладено перший прямий контракт зі шведським виробником

Польща не зможе зібрати 30 тонн розсипаної в Котомежі української кукурудзи, зерно направлять на утилізацію - ЗМІ

Київрада має намір збільшити фінансування програми "Захисник Києва" з 1,5 млрд до майже 5 млрд грн - Кличко

ТЧХУ та ДСНС провели навчання у Хмельницькій області

ЄС продовжив санкції для Білорусі ще на рік за підтримку війни РФ і за внутрішні репресії

Тарнавський: Організовуємо оборону населених пунктів на захід від Авдіївки, щоб не допустити подальшого просування росіян

Фінансист Джейкоб Ротшильд помер у віці 87 років

Російський реваншизм розпочав війну проти України 10 років тому - Зеленський

Іноземці, які воювали проти армії РФ, набудуть за бажання українське громадянство разом із членами родин - глава МВС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА