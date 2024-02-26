Розпочала роботу Міжнародна платформа зі звільнення незаконно утримуваних РФ цивільних осіб - омбудсмен

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про початок роботи Міжнародної платформи зі звільнення незаконно утримуваних державою-агресором громадян України.

"Сьогодні відкрили Міжнародну платформу за звільнення незаконно утримуваних Російською Федерацією цивільних осіб, у рамках реалізації пункту 4 Формули миру. Україна вже має схожий досвід - з ініціативи Канади була створена Міжнародна коаліція країн за повернення депортованих дітей. Цей захід - перший крок до об'єднання зусиль, щоб звільнити цивільних осіб, яких незаконно утримує РФ. Нам потрібно зробити спільні кроки", - написав Лубінець у телеграм-каналі в понеділок.

Він зазначив, що РФ не лише окупує території України, а й незаконно затримує, безпідставно звинувачує у злочинах і позбавляє волі українських цивільних громадян на тимчасово окупованих нею територіях, зокрема й у Криму.

"Російська армія затримує цивільних через етнічне походження, віросповідання, переконання й погляди. Ув'язнених піддають фізичному, сексуальному та психологічному насильству. Засуджують громадян України за сфабрикованими звинуваченнями в екстремізмі та тероризмі. Також ми фіксуємо випадки, що громадяни України перебувають у застінках без висунутих офіційних обвинувачень", - написав омбудсмен.

За його словами, лише з 2022 року близько 28 тис. осіб вважаються зниклими безвісти за особливих обставин і незаконно позбавленими особистої свободи внаслідок збройної агресії РФ проти України. Вдалося звільнити лише 147 громадян.

Лубінець повідомив, що запропонував низку кроків щодо звільнення цивільних осіб, які є жертвами насильницьких зникнень. "Країни світу запроваджують пакет міжнародних санкцій та кримінальне переслідування за принципом універсальної юрисдикції проти посадових осіб РФ, винних у незаконному позбавленні волі цивільних. Здійснюються заходи дипломатичного впливу, спрямовані на створення стоп-ефекту для РФ. Необхідно видати ордери на арешт Міжнародним кримінальним судом російських посадових осіб, які винні в насильницьких зникненнях українських цивільних осіб. МКЧХ усе ж має отримати повний доступ до військовополонених і жертв насильницьких зникнень у РФ і на тимчасово окупованих територіях", - написав він.

Омбудсмен наголосив, що РФ має понести відповідальність за злочини, оскільки безкарність породжує ще більші апетити агресора.